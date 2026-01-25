Ca Dario, scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro

Situat pe malul Marelui Canal, în liniștitul cartier Dorsoduro, emblematicul palat renascentist Ca Dario este scos din nou la vânzare, după o amplă reabilitare. Proprietatea are un preț estimat la aproape 20 de milioane de euro și oferă nouă dormitoare, opt băi, saloane decorate cu fresce, candelabre din sticlă de Murano și o galerie cu vedere directă spre canal.

Clădirea a fost nelocuită din 2006, dar a continuat să atragă atenția presei din întreaga lume din cauza reputației sale întunecate, scrie publicația spaniolă La Razon. De-a lungul ultimelor decenii s-a consolidat ideea că palatul ar fi „blestemat”, pe fondul unei serii de morți tragice sau evenimente neobișnuite care i-au afectat pe unii dintre proprietarii sau vizitatorii săi.

Construit la sfârșitul secolului al XV-lea și numit după primul său proprietar, Giovanni Dario, diplomat care a semnat un tratat de pace cu Imperiul Otoman, palatul a inspirat artiști precum Claude Monet, care l-a pictat în 1908, și a fost menționat de Henry James în volumul Italian Hours.

De-a lungul timpului, Ca Dario a fost reședință pentru nobili și comercianți, dar și pentru figuri ale scenei rock britanice din secolul XX.

Așa-numitul „blestem” a căpătat notorietate începând cu anii 70, odată cu relatările din presă despre mai multe decese asociate cu palatul. Printre acestea se numără asasinarea contelui Filippo Giordano delle Lanze în 1970, moartea managerului trupei The Who, Christopher „Kit” Lambert, după o perioadă marcată de probleme legate de dependențe sau sinuciderea finanțistului Raul Gardini, în 1993, implicat într-un scandal major de corupție.

La această listă se adaugă decesul basistului John Entwistle, la o săptămână după ce a închiriat palatul, precum și accidentul de mașină suferit de tenorul Mario Del Monaco în drum spre o vizită la Ca Dario, după care acesta a renunțat la intenția de cumpărare.

Palatul renascentist revine pe piață după o amplă reabilitare

În ciuda mitologiei construite în jurul clădirii, localnicii și specialiștii încearcă să relativizeze aceste povești. Arnaldo Fusello, reprezentant al Christies Veneția, amintește că sute de persoane au locuit în Ca Dario fără incidente, inclusiv Giovanni Dario, care a murit la vârsta de 80 de ani.

Istoricul Davide Busato consideră că legenda s-a amplificat după cazul Gardini și reflectă mai degrabă gustul venețienilor pentru povești exagerate decât existența unui tipar real.

Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare și implicarea agențiilor imobiliare internaționale, palatul revine în atenția cumpărătorilor italieni și străini interesați de patrimoniul istoric.

Pentru agenți, tranzacția nu înseamnă doar vânzarea unui imobil, ci și șansa de a conserva un palat care, de peste cinci secole, veghează Marele Canal și face parte din imaginarul artistic și literar al Veneției.

La sfârșitul anului trecut, un castel vechi de 500 de ani a fost scos la vânzare în Tirolul de Sud, Italia, tot pentru 20 de milioane de euro. Proprietatea se află în localitatea Abtei și este promovată prin casa de licitații Sothebys drept un exemplu rar de reședință nobiliară gotic-renascentistă.

Și în România, Palatul Spiltz, cunoscut și sub denumirea de Spitz Palota, situat pe strada Mureșenilor, nr. 5 din Brașov, este disponibil pentru vânzare. Prețul cerut pentru partea din clădire scoasă la vânzare este de 1.500.000 de euro, dar agenția imobiliară menționează că există și varianta închirierii pentru suma de 5.000 de euro pe lună.

Construit în 1912 de arhitectul Albert Schuler pentru Albert Spitz, palatul se remarcă prin arhitectura sa distinctivă și elementele Art Nouveau.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE