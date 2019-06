În înregistrare se aud vocile deputatului Radu Babuș, a liderului local Tudor Baltă și al preşedintelui filialei, Felix Stroe, aspirant la funcția de secretar general al organizației naționale a PSD-ului.

Făcând o analiză a rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare, Stroe spune, în mesajul către colegi, că acestea ar fi fost stranii şi că în județul Constanța 14% dintre votanți au fost turiști.

Liderul PSD Constanţa a ţinut să transmită un mesaj de mobilizare pentru partid şi de schimbare a atitudinii, la următoarele alegeri.

”Puși pe bătaie! Și n-o să ne întoarcem obrazul celălalt ca-n spusa aia a lui Matei (evanghelistul – n.r.), ci (dacă ni se spune – n.r.) ”Ba a mă-tii” (vom răspunde) ”Ba a mă-tii”. Scuzați-mă doamnelor! Și vă rog frumos și doamnelor să aveți atitudine bărbătească: capete în gură, și pe ei! Corect? Capete în gură, și pe ei! M..e PSD? (răspundem – n.r.:) M..e USR! M..e PNL! Așa trebuie să vă fie atitudinea. Sunteți măgari? Nu începem noi. Sunteți măgari? Vă spunem de zece ori mai mult ca voi.”.