Dino Polska SA este o companie poloneză de retail care operează magazine alimentare în toată Polonia. Potrivit site-ului oficial, grupul Dino operează 3.033 de magazine în toată țara.

Lanțul de magazine a fost fondat în 1999 de Tomasz Biernacki și a început în vestul Poloniei, dar de atunci s-a extins în întreaga țară.

„Temperaturile de aproximativ două grade Celsius nu sunt potrivite pentru muncă”

Katarzyna Kiwerska a fost concediată după ce a semnalat temperaturile extrem de scăzute din incinta unității. Angajații tremurau în timp ce depozitau marfă și serveau clienții. Termometrele din unele zone ale magazinului au arătat temperaturi de până la 6°C. Uneori erau și 2°C!

„Am acționat conform Codului Muncii. Ca manager, am obligația de a reacționa atunci când condițiile de muncă sunt periculoase. Temperaturile de aproximativ două grade Celsius nu sunt potrivite pentru muncă”, a declarat Kiwerska.

„Risc pentru sănătate”

Temperatura din magazin ajungea în unele spații la doar 2°C, lucru care a atras atenția deputatului Adrian Zandberg. Acesta a efectuat o intervenție parlamentară la fața locului, pe 4 februarie, calificând situația drept „un scandal”.

Angajații Dino își îndeplinesc atribuțiile în condiții care prezintă un risc pentru sănătate. Munca la temperaturi de câteva grade Celsius. Este împotriva legislației poloneze – Adrian Zandberg

Pe 13 martie 2026, în timpul unei zile obișnuite de muncă, Kiwerska a primit notificarea de concediere; „Mi-au cerut să predau cheile și să părăsesc magazinul în aceeași zi. Chiar și colegii mei au fost șocați”.

Motivul oficial invocat a fost „încălcarea gravă a obligațiilor”. Cu toate acestea, fostul manager consideră că decizia angajatorului a fost determinată de expunerea problemelor legate de temperatură, subiect care a atras atenția publicului și a politicienilor.

Organizația OPZZ Konfederacja Pracy a intervenit în sprijinul fostei angajate, susținând că aceasta era atât avertizor de integritate, cât și membră a sindicatului, având astfel protecție legală împotriva concedierii fără consultarea organizației sindicale.

„Este o încălcare clară a legislației privind protecția angajaților și a avertizorilor”, au afirmat reprezentanții sindicatului.

Managerul va contesta decizia la tribunal

Kiwerska a anunțat că va contesta decizia în instanță: „Am spus deja celor care mi-au înmânat notificarea că ne vom întâlni la tribunal”. Ea a mărturisit că nu își mai vede viitorul în compania Dino, chiar dacă va fi reangajată.

„Voi cere despăgubiri. După cum am fost tratată, nu mai văd posibilitatea de a continua colaborarea”, a subliniat ea.

Fostul manager rămâne implicat în activitatea sindicatului și intenționează să participe la medierea programată pe 18 martie 2026 între organizația sindicală și conducerea Dino. Printre solicitările sindicaliștilor se numără creșterea salariilor, suplimentarea personalului și crearea unui fond de beneficii sociale pentru angajați.

Reprezentanții Dino nu au oferit, momentan, niciun răspuns oficial referitor la situația Katarzynei Kiwerska.

Peste 3.000 de magazine în toată Polonia

Potrivit propriei prezentări, „Dino este o rețea națională și un jucător important în segmentul de supermarketuri de dimensiuni medii, aflat în creștere, cu o perspectivă robustă, situată aproape de domiciliul clienților și, în același timp, una dintre rețelele cu cea mai rapidă creștere, atât în ​​ceea ce privește veniturile din vânzări, cât și numărul de locații, pe piața generală de retail alimentar din Polonia”.

Numărul de magazine a crescut de la 111 în 2010 la 3.033 la sfârșitul anului 2025.

Aceasta nu este prima situație controversată în cadrul lanțului de magazine Dino. O altă angajată a fost concediată recent, după ce a publicat o fotografie cu masa de prânz oferită de companie pe rețelele de socializare. „Suntem îngrijorați de calitatea acestor mese și de lipsa informațiilor despre alergeni”, se arăta într-un comunicat oficial al Confederației Muncii. „Primesc mâncare anonimă a cărei calitate este adesea îndoielnică”, a spus Eryk Kościk de la Confederația Muncii.

Mesele servite sunt în mare parte supe de legume. Ocazional, în ele apăreau bucăți mici de carne, „dar foarte puține”, „urme” de pui, a spus, pentru Fakt, Wojciech Jendrusiak, președintele Confederației Muncii

