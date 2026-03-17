​O mașinărie eficientă

Intrat în serviciu în 1957, KC-135 nu a fost doar o variantă militară a celebrului Boeing 707, ci un proiect paralel (cunoscut sub numele de modelul 367-80) conceput special pentru rigorile realimentării în aer. În prezent, flota este dominată de varianta KC-135R, o versiune modernizată care a transformat platforma dintr-un avion zgomotos și mare consumator într-o mașinărie eficientă.

Avionul poate transporta până la 90 de tone de combustibil, aproape întreaga cantitate putând fi transferată altor aeronave.

Imagine ilustrativă cu un Boeing KC-135 Stratotanker, un avion militar folosit pentru realimentare aeriană. Foto: Profimedia

Sistemul „Flying Boom”

Elementul distinctiv al KC-135 este brațul telescopic din coada avionului, controlat de un operator specializat, care poate pompa combustibil la rate de transfer extrem de ridicate.

Totodatată, pe lângă rolul de cisternă, avionul poate evacua până la 44 de pacienți în misiuni medicale sau poate transporta zeci de tone de echipament militar.

De ce contează și astăzi?

Fără KC-135, raza de acțiune a avioanelor moderne ar fi limitată de capacitatea mică a rezervoarelor interne. Stratotanker-ul transformă misiunile de câteva ore în operațiuni de lungă durată, permițând bombardierelor sau avioanelor de vânătoare să traverseze oceane fără a ateriza.

„Este avionul care face restul forței aeriene relevantă. Fără noi, restul piloților doar fac tururi de pistă,” spun adesea, cu un strop de umor, echipajele de pe KC-135.

Viitorul: un „pensionar” activ

Deși succesorul său, KC-46 Pegasus, a început deja să intre în serviciu, experții estimează că KC-135 va continua să zboare mult după anul 2030. Longevitatea sa este o dovadă a unui design robust, care a depășit cu mult așteptările inițiale ale inginerilor de la Boeing.

La 4 zile după ce președintele Nicușor Dan a prezidat ședința CSAT în care s-a decis ca țara noastră să permită accesul avioanelor cisternă ale Statelor Unite pentru realimentare în zbor, au sosit deja primele aeronave, au declarat duminică, 15 martie, surse oficiale pentru Libertatea.

Miniștrii din UE l-au refuzat pe Trump

Marți, în cea de-a 18 zi de război, miniștrii de externe din UE au respins solicitarea președintelui american Donald Trump de a suplimenta prezența militară în Strâmtoarea Ormuz, blocată de regimul din Iran, subliniind că Europa dorește să evite implicarea într-un „război fără sfârșit”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că eforturile UE vor rămâne concentrate pe Operațiunea Aspides din Marea Roșie, refuzând astfel o escaladare navală directă alături de Statele Unite în noua zonă de conflict.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Alte știri

Repararea Gării de Nord nici măcar n-a început și deja e anchetată de procurorii europeni. Licitația a avut loc acum trei ani
Știri România 19:28
Repararea Gării de Nord nici măcar n-a început și deja e anchetată de procurorii europeni. Licitația a avut loc acum trei ani
Tunelul Carol I, reabilitat de CFR cu 400.000.000 de lei. Galeria, proiectată de Anghel Saligny, a fost închisă de peste 30 de ani
Știri România 17:59
Tunelul Carol I, reabilitat de CFR cu 400.000.000 de lei. Galeria, proiectată de Anghel Saligny, a fost închisă de peste 30 de ani
Parteneri
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul.ro
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Mihai Pintilii și-a decis viitorul după plecarea de la FCSB: „I-am promis, voi merge cu el”
Fanatik.ro
Mihai Pintilii și-a decis viitorul după plecarea de la FCSB: „I-am promis, voi merge cu el”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Stiri Mondene 17:30
„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
ObservatorNews.ro
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
Mediafax.ro
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
KanalD.ro
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

Politic

Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO
Politică 18:39
Diana Buzoianu s-a enervat după ce a fost criticată în Parlament: „Dacă țipați, nu vă crește bărbăția” | VIDEO
Partidul lui Ilie Bolojan va sesiza CNCD după ce Adrian Câciu a țipat și i-a dat peste mână senatoarei PNL, Gabriela Horga
Politică 17:20
Partidul lui Ilie Bolojan va sesiza CNCD după ce Adrian Câciu a țipat și i-a dat peste mână senatoarei PNL, Gabriela Horga
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de acceptat!”
Fanatik.ro
Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de acceptat!”
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete