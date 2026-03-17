​O mașinărie eficientă

Intrat în serviciu în 1957, KC-135 nu a fost doar o variantă militară a celebrului Boeing 707, ci un proiect paralel (cunoscut sub numele de modelul 367-80) conceput special pentru rigorile realimentării în aer. În prezent, flota este dominată de varianta KC-135R, o versiune modernizată care a transformat platforma dintr-un avion zgomotos și mare consumator într-o mașinărie eficientă.

Avionul poate transporta până la 90 de tone de combustibil, aproape întreaga cantitate putând fi transferată altor aeronave.

Imagine ilustrativă cu un Boeing KC-135 Stratotanker, un avion militar folosit pentru realimentare aeriană. Foto: Profimedia

Sistemul „Flying Boom”

Elementul distinctiv al KC-135 este brațul telescopic din coada avionului, controlat de un operator specializat, care poate pompa combustibil la rate de transfer extrem de ridicate.

Totodatată, pe lângă rolul de cisternă, avionul poate evacua până la 44 de pacienți în misiuni medicale sau poate transporta zeci de tone de echipament militar.

De ce contează și astăzi?

Fără KC-135, raza de acțiune a avioanelor moderne ar fi limitată de capacitatea mică a rezervoarelor interne. Stratotanker-ul transformă misiunile de câteva ore în operațiuni de lungă durată, permițând bombardierelor sau avioanelor de vânătoare să traverseze oceane fără a ateriza.

„Este avionul care face restul forței aeriene relevantă. Fără noi, restul piloților doar fac tururi de pistă,” spun adesea, cu un strop de umor, echipajele de pe KC-135.

Viitorul: un „pensionar” activ

Deși succesorul său, KC-46 Pegasus, a început deja să intre în serviciu, experții estimează că KC-135 va continua să zboare mult după anul 2030. Longevitatea sa este o dovadă a unui design robust, care a depășit cu mult așteptările inițiale ale inginerilor de la Boeing.

La 4 zile după ce președintele Nicușor Dan a prezidat ședința CSAT în care s-a decis ca țara noastră să permită accesul avioanelor cisternă ale Statelor Unite pentru realimentare în zbor, au sosit deja primele aeronave, au declarat duminică, 15 martie, surse oficiale pentru Libertatea.

Miniștrii din UE l-au refuzat pe Trump

Marți, în cea de-a 18 zi de război, miniștrii de externe din UE au respins solicitarea președintelui american Donald Trump de a suplimenta prezența militară în Strâmtoarea Ormuz, blocată de regimul din Iran, subliniind că Europa dorește să evite implicarea într-un „război fără sfârșit”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că eforturile UE vor rămâne concentrate pe Operațiunea Aspides din Marea Roșie, refuzând astfel o escaladare navală directă alături de Statele Unite în noua zonă de conflict.

