Despre ciupercile urechi de lemn

Ciupercile Auricularia polytricha sunt cunoscute și sub numele de ciuperci urechi de lemn și asta pentru că ele cresc pe lemn și au un aspect oarecum asemănător urechilor umane. Aceste ciuperci sunt foarte apreciate în bucătăria asiatică și în medicina tradițională orientală, însă se găsesc și la noi, mai ales uscate.

Unde se găsesc

Auricularia polytricha crește în mod natural în zonele umede și subtropicale, fiind întâlnită frecvent în păduri din Asia de Sud și de Sud-Est.

Deși inițial a fost asociată mai ales cu Asia, în prezent această ciupercă poate fi întâlnită în multe alte regiuni ale lumii, inclusiv în Europa sau America, fie în mod natural, fie cultivată. Cultivarea comercială a devenit destul de răspândită deoarece cererea pentru aceste ciuperci este mare în gastronomie.

Cum arată

Corpul acestei ciuperci are o formă caracteristică, asemănătoare unei urechi umane, de unde provine și denumirea populară de ”ureche de lemn”. Suprafața este ondulată, ușor translucidă și are o consistență gelatinoasă sau elastică.

Culoarea variază de la brun-roșcat până la brun închis sau gri-maroniu. În mod obișnuit, ciupercile cresc în grupuri sau colonii pe trunchiuri, buturugi și ramuri aflate în descompunere.

Dimensiunea lor poate varia destul de mult, însă în general diametrul unei ciuperci mature este cuprins între aproximativ 3 și 10 centimetri. Partea superioară este catifelată sau ușor păroasă, în timp ce partea inferioară este mai netedă și lucioasă. Un alt element caracteristic este textura lor. Atunci când sunt proaspete sunt elastice și moi, iar după uscare devin rigide și subțiri, dar își recapătă forma inițială după hidratare.

Cum se consumă ciupercile urechi de lemn

Supă asiatică cu ciuperci urechi de lemn – Foto Shutterstock

În majoritatea cazurilor, ciupercile urechi de lemn sunt comercializate în formă uscată, deoarece acest mod de conservare le permite să fie păstrate timp îndelungat. Înainte de utilizare, ciupercile uscate sunt puse în apă caldă timp de 15-30 de minute, perioadă în care absorb lichidul și își recapătă textura.

După hidratare, ele pot fi folosite în numeroase preparate culinare. În Asia sunt utilizate frecvent în:

  • supe
  • stir-fry
  • salate
  • preparate cu tăiței
  • mâncăruri cu orez

Un aspect interesant este faptul că această ciupercă are un gust relativ neutru. Ea nu este consumată pentru aromă intensă, ci mai ales pentru textura sa ușor crocantă, elastică și plăcută la mestecat. Această textură se menține chiar și după gătire.

Valoarea nutritivă

Auricularia polytricha este o ciupercă foarte nutritivă, cu un conținut scăzut de calorii și bogată în fibre și minerale.

La aproximativ 100 de grame de ciuperci proaspete, valorile nutriționale sunt aproximativ:

  • aproximativ 22-25 kcal
  • 1-1,5 g proteine
  • 3-6 g carbohidrați
  • 4-5 g fibre
  • mai puțin de 0,5 g grăsimi

În plus, aceste ciuperci conțin numeroase minerale și vitamine, printre care:

  • fier
  • potasiu
  • fosfor
  • magneziu
  • zinc
  • seleniu
  • vitamine din complexul B (în special B2 și B3)

Un element remarcabil este conținutul ridicat de fibre alimentare, mai ales polizaharide solubile. Aceste substanțe au un rol important în sănătatea digestivă și metabolică.

Descoperă și Ce ciuperci comestibile apar primăvara

Beneficiile pentru sănătate

Ciupercile urechi de lemn sunt cunoscute pentru rolul lor în medicina tradițională chineză. De sute de ani, ele sunt folosite pentru proprietățile lor benefice. Sunt considerate utile pentru menținerea sănătății vaselor de sânge și pentru reducerea riscului de formare a cheagurilor. Unele studii moderne au analizat compușii din aceste ciuperci și au observat că anumite polizaharide și substanțe bioactive pot avea efecte anticoagulante și pot contribui la reducerea nivelului de colesterol.

Susțin sănătatea cardiovasculară

Unul dintre cele mai cunoscute posibile beneficii ale acestor ciuperci este efectul lor asupra sistemului cardiovascular. Ele conțin compuși care ar putea ajuta la reducerea nivelului de colesterol LDL (”colesterolul rău”) și la prevenirea formării plăcilor de aterom pe pereții arterelor.

De asemenea, unele studii pe animale sugerează că anumite substanțe din aceste ciuperci au efect anticoagulant, ceea ce înseamnă că ar putea contribui la menținerea unei circulații sanguine sănătoase și la reducerea riscului de formare a cheagurilor.

Îmbunătățesc digestia

Datorită conținutului mare de fibre solubile, urechile de lemn susțin sănătatea sistemului digestiv. Fibrele acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice din intestin.

Acest lucru poate avea mai multe efecte pozitive:

  • reglarea tranzitului intestinal
  • prevenirea constipației
  • menținerea unui microbiom intestinal sănătos

Fibrele pot contribui, de asemenea, la o absorbție mai lentă a zaharurilor, ceea ce ajută la stabilizarea nivelului glicemiei, arată studiile.

Susțin sistemul imunitar

Ciupercile din genul Auricularia conțin diferite polizaharide bioactive, inclusiv glucani, care sunt studiați pentru rolul lor în stimularea sistemului imunitar.

Acești compuși pot ajuta organismul să răspundă mai eficient la infecții și pot contribui la reducerea inflamației, arată Healthline.com.

Ajută la controlul greutății

Fiind foarte sărace în calorii, dar bogate în fibre, aceste ciuperci pot fi utile în dietele de control al greutății. Fibrele oferă senzația de sațietate și reduc tendința de a consuma cantități mari de alimente.

În plus, conținutul foarte scăzut de grăsimi le face potrivite pentru alimentația sănătoasă.

Sursă bună de fier

Auricularia polytricha este o sursă relativ bună de fier, un mineral esențial pentru producerea hemoglobinei și transportul oxigenului în organism. Consumul regulat poate fi util în prevenirea sau combaterea deficitului de fier.

Proprietăți antioxidante

Unele studii sugerează că aceste ciuperci conțin compuși antioxidanți care pot neutraliza radicalii liberi din organism. Antioxidanții sunt importanți pentru prevenirea stresului oxidativ, un factor implicat în îmbătrânirea celulară și în dezvoltarea unor boli cronice.

Precauții

Ciupercile urechi de lemn provenite din surse sigure nu au, în general, contraindicații. Totuși, ele ar trebui consumate întotdeauna gătite, deoarece în stare crudă pot conține microorganisme sau substanțe care pot provoca iritații digestive. Procesul de hidratare și gătire reduce aceste riscuri. În plus, ciupercile uscate trebuie hidratate corect și bine spălate înainte de utilizare.

Există și cazuri rare de reacții alergice. Ca în cazul multor alte ciuperci sau alimente, unele persoane pot prezenta sensibilitate sau alergie. Simptomele pot include mâncărimi, erupții cutanate sau disconfort digestiv. Aceste reacții sunt rare, dar sunt posibile.

Rețete cu ciuperci urechi de lemn

Spre deosebire de multe alte ciuperci, urechile de lemn nu sunt consumate neapărat pentru aromă. Ele sunt adăugate în mâncăruri mai ales pentru textura și nutrienții lor. După gătire, rămân ferme, ușor gelatinoase și crocante, ceea ce creează un contrast plăcut cu ingredientele moi precum tofu, tăițeii sau orezul. Din acest motiv apar frecvent în supe, salate asiatice, preparate stir-fry.

Supă asiatică cu ciuperci urechi de lemn

Supă asiatică cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

  • 20 g urechi de lemn uscate
  • 1 litru supă de pui sau de legume
  • ghimbir
  • sos de soia
  • tofu sau carne de pui
  • ceapă verde

Preparare:

Ciupercile se hidratează în apă caldă timp de aproximativ 20 de minute, apoi se taie în fâșii subțiri. Supa se fierbe cu ghimbirul, iar apoi se adaugă ciupercile și tofu sau carnea. Se condimentează cu sos de soia și se servește cu ceapă verde tocată.

Stir-fry cu legume și ciuperci urechi de lemn

Rețete cu ciuperci urechi de lemn – Foto Shutterstock.com

Ingrediente:

  • ciuperci urechi de lemn hidratate
  • morcov
  • ardei
  • varză sau bok choy
  • usturoi
  • sos de soia
  • ulei de susan

Preparare:

Legumele se taie julienne și se prăjesc rapid într-un wok încins. Se adaugă ciupercile tăiate și se amestecă timp de câteva minute. La final se adaugă sos de soia și puțin ulei de susan. Se servește alături de orez.

Salată rece cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

  • ciuperci urechi de lemn hidratate
  • usturoi
  • oțet de orez
  • sos de soia
  • ulei de chili
  • semințe de susan

Preparare:

Ciupercile se opăresc scurt în apă clocotită, apoi se răcesc și se amestecă cu usturoiul și sosurile. Cantitatea de usturoi, precum și cea pentru sosuri o stabilim în funcție de gust, de cât picat și sărat ne dorim să fie. Se presară semințe de susan puțin prăjite deasupra. Rezultatul este o salată crocantă și răcoritoare.

Orez prăjit cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

  • 350 g de orez fiert
  • 2 ouă
  • o mână de ciuperci urechi de lemn hidratate
  • 1 morcov
  • o legătură mică de ceapă verde
  • sos de soia după gust

Preparare:

Orezul se prăjește într-o tigaie mare împreună cu legumele tăiate julienne. Se adaugă ouăle bătute, se amestecă rapid pentru a se împrăștia printre orez. Apoi se adaugă și ciupercile tăiate și, la final, sosul de soia. Preparatul este simplu, dar foarte gustos.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Alte știri

Una din cinci familii din România ajunge sub pragul de sărăcie din cauza facturilor la energie
Știri România 10:58
Una din cinci familii din România ajunge sub pragul de sărăcie din cauza facturilor la energie
Vacanţa de Paşte 2026 - când începe şi cât durează
Știri România 10:11
Vacanţa de Paşte 2026 – când începe şi cât durează
Parteneri
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul.ro
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Cristi Balaj a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2: “CCA decide dacă îl mai deleagă în continuare”. Ce notă îi dă arbitrului. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2: “CCA decide dacă îl mai deleagă în continuare”. Ce notă îi dă arbitrului. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Teodora, fiica lui Meme Stoica, primele declarații despre iubitul ei. Relația nu o mulțumește pe deplin. „Mai apare, mai dispare. E în ceață”
Stiri Mondene 11:05
Teodora, fiica lui Meme Stoica, primele declarații despre iubitul ei. Relația nu o mulțumește pe deplin. „Mai apare, mai dispare. E în ceață”
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” 2024 au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. „Ți s-a îndeplinit dorința. Am emoții prea mari”
Stiri Mondene 10:10
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” 2024 au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. „Ți s-a îndeplinit dorința. Am emoții prea mari”
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
ObservatorNews.ro
O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Parteneri
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Politică 11:06
Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Zilei Maghiarilor. Președintele Ungariei, prezent la Târgu Secuiesc, la comemorarea Revoluției de la 1848-1849
Politică 10:47
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Zilei Maghiarilor. Președintele Ungariei, prezent la Târgu Secuiesc, la comemorarea Revoluției de la 1848-1849
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Dumitru Dragomir știe ce se întâmplă cu Ilie Bolojan în PNL. „Tu te legi de pilonii partidului?”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir știe ce se întâmplă cu Ilie Bolojan în PNL. „Tu te legi de pilonii partidului?”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare