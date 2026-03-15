Despre ciupercile urechi de lemn

Ciupercile Auricularia polytricha sunt cunoscute și sub numele de ciuperci urechi de lemn și asta pentru că ele cresc pe lemn și au un aspect oarecum asemănător urechilor umane. Aceste ciuperci sunt foarte apreciate în bucătăria asiatică și în medicina tradițională orientală, însă se găsesc și la noi, mai ales uscate.

Unde se găsesc

Auricularia polytricha crește în mod natural în zonele umede și subtropicale, fiind întâlnită frecvent în păduri din Asia de Sud și de Sud-Est.

Deși inițial a fost asociată mai ales cu Asia, în prezent această ciupercă poate fi întâlnită în multe alte regiuni ale lumii, inclusiv în Europa sau America, fie în mod natural, fie cultivată. Cultivarea comercială a devenit destul de răspândită deoarece cererea pentru aceste ciuperci este mare în gastronomie.

Cum arată

Corpul acestei ciuperci are o formă caracteristică, asemănătoare unei urechi umane, de unde provine și denumirea populară de ”ureche de lemn”. Suprafața este ondulată, ușor translucidă și are o consistență gelatinoasă sau elastică.

Culoarea variază de la brun-roșcat până la brun închis sau gri-maroniu. În mod obișnuit, ciupercile cresc în grupuri sau colonii pe trunchiuri, buturugi și ramuri aflate în descompunere.

Dimensiunea lor poate varia destul de mult, însă în general diametrul unei ciuperci mature este cuprins între aproximativ 3 și 10 centimetri. Partea superioară este catifelată sau ușor păroasă, în timp ce partea inferioară este mai netedă și lucioasă. Un alt element caracteristic este textura lor. Atunci când sunt proaspete sunt elastice și moi, iar după uscare devin rigide și subțiri, dar își recapătă forma inițială după hidratare.

Cum se consumă ciupercile urechi de lemn

Cum se consumă ciupercile urechi de lemn

În majoritatea cazurilor, ciupercile urechi de lemn sunt comercializate în formă uscată, deoarece acest mod de conservare le permite să fie păstrate timp îndelungat. Înainte de utilizare, ciupercile uscate sunt puse în apă caldă timp de 15-30 de minute, perioadă în care absorb lichidul și își recapătă textura.

După hidratare, ele pot fi folosite în numeroase preparate culinare. În Asia sunt utilizate frecvent în:

supe

stir-fry

salate

preparate cu tăiței

mâncăruri cu orez

Un aspect interesant este faptul că această ciupercă are un gust relativ neutru. Ea nu este consumată pentru aromă intensă, ci mai ales pentru textura sa ușor crocantă, elastică și plăcută la mestecat. Această textură se menține chiar și după gătire.

Valoarea nutritivă

Auricularia polytricha este o ciupercă foarte nutritivă, cu un conținut scăzut de calorii și bogată în fibre și minerale.

La aproximativ 100 de grame de ciuperci proaspete, valorile nutriționale sunt aproximativ:

aproximativ 22-25 kcal

1-1,5 g proteine

3-6 g carbohidrați

4-5 g fibre

mai puțin de 0,5 g grăsimi

În plus, aceste ciuperci conțin numeroase minerale și vitamine, printre care:

fier

potasiu

fosfor

magneziu

zinc

seleniu

vitamine din complexul B (în special B2 și B3)

Un element remarcabil este conținutul ridicat de fibre alimentare, mai ales polizaharide solubile. Aceste substanțe au un rol important în sănătatea digestivă și metabolică.

Beneficiile pentru sănătate

Ciupercile urechi de lemn sunt cunoscute pentru rolul lor în medicina tradițională chineză. De sute de ani, ele sunt folosite pentru proprietățile lor benefice. Sunt considerate utile pentru menținerea sănătății vaselor de sânge și pentru reducerea riscului de formare a cheagurilor. Unele studii moderne au analizat compușii din aceste ciuperci și au observat că anumite polizaharide și substanțe bioactive pot avea efecte anticoagulante și pot contribui la reducerea nivelului de colesterol.

Susțin sănătatea cardiovasculară

Unul dintre cele mai cunoscute posibile beneficii ale acestor ciuperci este efectul lor asupra sistemului cardiovascular. Ele conțin compuși care ar putea ajuta la reducerea nivelului de colesterol LDL (”colesterolul rău”) și la prevenirea formării plăcilor de aterom pe pereții arterelor.

De asemenea, unele studii pe animale sugerează că anumite substanțe din aceste ciuperci au efect anticoagulant, ceea ce înseamnă că ar putea contribui la menținerea unei circulații sanguine sănătoase și la reducerea riscului de formare a cheagurilor.

Îmbunătățesc digestia

Datorită conținutului mare de fibre solubile, urechile de lemn susțin sănătatea sistemului digestiv. Fibrele acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice din intestin.

Acest lucru poate avea mai multe efecte pozitive:

reglarea tranzitului intestinal

prevenirea constipației

menținerea unui microbiom intestinal sănătos

Fibrele pot contribui, de asemenea, la o absorbție mai lentă a zaharurilor, ceea ce ajută la stabilizarea nivelului glicemiei, arată studiile.

Susțin sistemul imunitar

Ciupercile din genul Auricularia conțin diferite polizaharide bioactive, inclusiv glucani, care sunt studiați pentru rolul lor în stimularea sistemului imunitar.

Acești compuși pot ajuta organismul să răspundă mai eficient la infecții și pot contribui la reducerea inflamației, arată Healthline.com.

Ajută la controlul greutății

Fiind foarte sărace în calorii, dar bogate în fibre, aceste ciuperci pot fi utile în dietele de control al greutății. Fibrele oferă senzația de sațietate și reduc tendința de a consuma cantități mari de alimente.

În plus, conținutul foarte scăzut de grăsimi le face potrivite pentru alimentația sănătoasă.

Sursă bună de fier

Auricularia polytricha este o sursă relativ bună de fier, un mineral esențial pentru producerea hemoglobinei și transportul oxigenului în organism. Consumul regulat poate fi util în prevenirea sau combaterea deficitului de fier.

Proprietăți antioxidante

Unele studii sugerează că aceste ciuperci conțin compuși antioxidanți care pot neutraliza radicalii liberi din organism. Antioxidanții sunt importanți pentru prevenirea stresului oxidativ, un factor implicat în îmbătrânirea celulară și în dezvoltarea unor boli cronice.

Precauții

Ciupercile urechi de lemn provenite din surse sigure nu au, în general, contraindicații. Totuși, ele ar trebui consumate întotdeauna gătite, deoarece în stare crudă pot conține microorganisme sau substanțe care pot provoca iritații digestive. Procesul de hidratare și gătire reduce aceste riscuri. În plus, ciupercile uscate trebuie hidratate corect și bine spălate înainte de utilizare.

Există și cazuri rare de reacții alergice. Ca în cazul multor alte ciuperci sau alimente, unele persoane pot prezenta sensibilitate sau alergie. Simptomele pot include mâncărimi, erupții cutanate sau disconfort digestiv. Aceste reacții sunt rare, dar sunt posibile.

Rețete cu ciuperci urechi de lemn

Spre deosebire de multe alte ciuperci, urechile de lemn nu sunt consumate neapărat pentru aromă. Ele sunt adăugate în mâncăruri mai ales pentru textura și nutrienții lor. După gătire, rămân ferme, ușor gelatinoase și crocante, ceea ce creează un contrast plăcut cu ingredientele moi precum tofu, tăițeii sau orezul. Din acest motiv apar frecvent în supe, salate asiatice, preparate stir-fry.

Supă asiatică cu ciuperci urechi de lemn

Supă asiatică cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

20 g urechi de lemn uscate

1 litru supă de pui sau de legume

ghimbir

sos de soia

tofu sau carne de pui

ceapă verde

Preparare:

Ciupercile se hidratează în apă caldă timp de aproximativ 20 de minute, apoi se taie în fâșii subțiri. Supa se fierbe cu ghimbirul, iar apoi se adaugă ciupercile și tofu sau carnea. Se condimentează cu sos de soia și se servește cu ceapă verde tocată.

Stir-fry cu legume și ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

ciuperci urechi de lemn hidratate

morcov

ardei

varză sau bok choy

usturoi

sos de soia

ulei de susan

Preparare:

Legumele se taie julienne și se prăjesc rapid într-un wok încins. Se adaugă ciupercile tăiate și se amestecă timp de câteva minute. La final se adaugă sos de soia și puțin ulei de susan. Se servește alături de orez.

Salată rece cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

ciuperci urechi de lemn hidratate

usturoi

oțet de orez

sos de soia

ulei de chili

semințe de susan

Preparare:

Ciupercile se opăresc scurt în apă clocotită, apoi se răcesc și se amestecă cu usturoiul și sosurile. Cantitatea de usturoi, precum și cea pentru sosuri o stabilim în funcție de gust, de cât picat și sărat ne dorim să fie. Se presară semințe de susan puțin prăjite deasupra. Rezultatul este o salată crocantă și răcoritoare.

Orez prăjit cu ciuperci urechi de lemn

Ingrediente:

350 g de orez fiert

2 ouă

o mână de ciuperci urechi de lemn hidratate

1 morcov

o legătură mică de ceapă verde

sos de soia după gust

Preparare:

Orezul se prăjește într-o tigaie mare împreună cu legumele tăiate julienne. Se adaugă ouăle bătute, se amestecă rapid pentru a se împrăștia printre orez. Apoi se adaugă și ciupercile tăiate și, la final, sosul de soia. Preparatul este simplu, dar foarte gustos.

