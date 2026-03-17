Cei mai mulți bani se duc pe chirie

Un studiu realizat de compania de consultanță Datapulse evidențiază motivele pentru care pensionarii din România, Spania, Republica Cehă, dar și din țara vecină Germaniei, Polonia, o duc mai bine la bătrânețe.

Se poate trăi bine cu o pensie de 700 de euro? În Polonia, pensia medie este de doar 700 de euro pe lună, în timp ce pensionarii din Germania încasează, în medie, o sumă aproximativ dublă. Problema în Germania o reprezintă diferențele în ceea ce privește costul vieții.

În Polonia, un pensionar care locuiește singur are nevoie de 8.053 de euro pe an pentru trai, conform studiului, în timp ce în Germania suma se ridică la 28.663 de euro. Astfel, pensia medie germană acoperă doar 66% din costurile pentru locuință, hrană și restul cheltuielilor.

Cea mai mare parte a banilor din Germania — în special în cazul pensionarilor — este cheltuită pe locuință. Asta deoarece nicăieri altundeva în UE nu trăiesc atât de mulți oameni cu chirie; prin comparație, în Polonia, mult mai mulți oameni dețin propriul apartament sau propria casă, ceea ce reduce considerabil costurile de trai.

19 milioane de nemți, în pragul sărăciei

Conform Asociației Paritare pentru Bunăstare (Paritätischer Wohlfahrtsverband), aproximativ 19 milioane de oameni din Germania sunt expuși riscului de sărăcie, în principal din cauza costurilor ridicate ale locuințelor.

Polonia nu face parte din țările UE care se află în topul prestațiilor sociale (categorie care include și pensiile). Finlanda, Franța și Austria sunt, conform Eurostat, cei mai generoși membri ai UE, alocând fiecare aproximativ 32% din PIB pentru protecție socială.

Totuși, Bulgaria (30,3%), România (27,9%) și Grecia (26,9%) au raportat cele mai mari cote de persoane din Europa expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Pensia în Polonia este finanțată prin intermediul Casei de Asigurări Sociale de stat (ZUS), dar și prin așa-numitele fonduri de pensii deschise (OFE), bazate pe capital, care au rolul de a investi profitabil o parte din contribuțiile de pensie ale statului.

Astfel, 7,3% din contribuția angajatului (care este de 19,52%) sunt direcționate prin aceste fonduri de pensii deschise, printre altele, către tranzacționarea de titluri de valoare.

La fel ca în Germania, mulți angajați din Polonia dețin, în plus, o pensie privată complementară.

Când se pot pensiona oamenii în Polonia?

În Germania, de ani de zile, o vârstă de pensionare tot mai ridicată este considerată inevitabilă. Totuși, în Polonia, oamenii ies în prezent la pensie foarte devreme. În medie, femeile nu mai lucrează la vârsta de 60 de ani, iar bărbații la 65 de ani.

Conform unei investigații a Fundației Konrad Adenauer (KAS), mulți polonezi se pensionează, de fapt, încă de la vârsta de 57 de ani. Din acest motiv, în prezent, 14 milioane de persoane active din Polonia trebuie să susțină pensiile a 5,6 milioane de oameni. Prin urmare, conform studiului, actualul sistem nu va putea fi menținut pe termen lung.

