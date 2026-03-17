Mai mult, marile puteri au avertizat Israelul că o ofensivă terestră în Liban ar avea consecințe umanitare devastatoare, solicitând totodată încetarea atacurilor Hezbollah și dezarmarea completă a grupării pentru a permite o soluție politică sustenabilă.

Întrebat dacă ar putea lansa o ofensivă militară împotriva Cubei în viitorul apropiat, Trump răspunde afirmativ. „Cred că voi avea onoarea de a… cuceri Cuba”, spune Trump. „Fie că o eliberez, fie că o cuceresc — aș putea face orice aș vrea cu ea”, adaugă Trump.

Knessetul urmează să voteze în această seară o modificare legislativă crucială propusă de ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, care vizează suplimentarea bugetului apărării pentru anul 2026 în contextul conflictului cu Iranul și Hezbollah. Proiectul de lege prevede ridicarea plafonului deficitului bugetar de la 3,9% la 5,1% din PIB, permițând cheltuieli guvernamentale suplimentare de aproximativ 32 de miliarde de shekeli (10,2 miliarde USD). Planul include, de asemenea, crearea unei rezerve de urgență de 7 miliarde de shekeli pentru situația în care costurile stricte de securitate depășesc estimările actuale, aceste fonduri fiind acoperite parțial printr-o reducere de 3% aplicată bugetelor tuturor celorlalte ministere.

00:02 - Acum 32 minute

Aproximativ 200 de militari americani au fost răniţi în şapte ţări diferite în cadrul campaniei militare în curs împotriva Iranului, a anunţat luni, în cea de-a 17-a zi a războiului, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Timothy Hawkins, informează CNN.

Marea majoritate a acestor soldaţi au avut răni uşoare, iar peste 180 de militari americani s-au întors deja la datorie, a precizat Hawkins.

Libertatea a tranmsi Livetext evenimentele zilei de luni: Război în Iran, ziua 17: Scădere istorică a sprijinului americanilor pentru Israel / Trump acuză Anglia și Germania de lipsă de loialitate

Principalele știri ale zilei de luni:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE