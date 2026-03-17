Discuțiile vor avea loc la 3 zile după ce Iranul a amenințat România că va răspunde dacă va permite SUA să folosească bazele militare românești pentru atacuri contra Teheranului. „Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmaeil Baghaei, pe 16 martie.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO”, a transmis Administrația Prezidențială marți, 17 martie.

Nicușor Dan va vorbi despre cât de importantă este relația cu partenerii NATO și va reafirma că România este un aliat de încredere, implicat activ în menținerea stabilității și securității în regiune, se arată în comunicat.

De asemenea, faptul că țara noastră își respectă angajamentul luat la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare, plus faptul că sprijină mai departe Ucraina, vor fi întărite de șeful statului în vizita de la Bruxelles.

„Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei”, se mai arată în comunicat.

Agenda președintelui Nicușor Dan pentru joi, 19 martie:

ora României 10.00 – întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles

ora României 10.30 – Conferință de presă comună

ora României 11.00 – participare la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

Amintim că Mark Rutte a fost la București pe 5 noiembrie 2025, în prima vizită în țara noastră după preluarea mandatului și la câteva zile după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România și s-a văzut cu Nicușor Dan.

Mark Rutte a devenit șeful NATO pe 1 octombrie 2024.

Situația geopolitică este extrem de complicată. Israelul și SUA au invadat Iranul luna trecută, pe 28 februarie. În urma atacurilor de la Teheran, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei a fost ucis. După numai o zi de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, adică pe 1 martie, președintele Nicușor Dan a susținut că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”.

Ulterior, România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, potrivit declarațiilor făcute de ministra de Externe, Oana Țoiu, pe 3 martie. „Umbrela nucleară” este un concept care înseamnă că o țară putere nucleară își va folosi arsenalul pentru a descuraja un atac asupra aliaților. Mai exact, acea țară își extinde protecția asupra altui stat, semnalând că un atac împotriva acestuia va primi un răspuns nuclear. Deocamdată, România se bazează pe umbrela nucleară a SUA, prin intermediul NATO.

Pe 5 martie, aflat la Varșovia, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns ambiguu, întrebat fiind ce alege România între umbrela nucleară propusă de Franța și umbrela NATO.