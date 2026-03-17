„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze față de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieșirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret și nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzații că suntem mincinoși și iresponsabili. Dar chiar și așa nu trebuia să am această atitudine”, a spus Câciu, în ședința Comisiilor de buget-finanțe în care se dezbate bugetul pe 2026.

În urmă cu câteva ore, deputatul PSD s-a enervat pe senatoarea PNL, Gabriela Horga, care conducea ședința. Scandalul a început după ce Horga l-a întrebat pe ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, despre datoriile companiilor din subordine, iar Câciu i-a adresat și el o întrebare colegului de partid.

La un moment dat, Adrian Câciu și-a pierdut cumpătul, i-a dat Gabrielei Horga peste mână şi a țipat la ea: „Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns! Păi, ce faceți?”. Extrem de nervos, Câciu a lovit și masa cu mâna.

În replică, partidul condus de premierul Ilie Bolojan a cerut atât PSD, cât și conducerii Camerei Deputaților, ambele conduse de Sorin Grindeanu, „să se delimiteze și să sancționeze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD”. Mai mult, PNL va sesiza CNCD pentru comportamentul lui Câciu.

