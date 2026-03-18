Grevă pe termen nelimitat

Șobolanii de mărimea iepurilor au invadat străzile din Birmingham, 3.683.000 locuitori în zona metropolitană, după ce greva angajaților de salubrizare a depășit un an.

Locuitorii orașului sunt terorizați de șobolanii uriași, care se plimbă nestingheriți printre grămezile de gunoi neridicat, rezultat al unui conflict de muncă prelungit între sindicat și autoritățile locale.

Disputa a început în martie 2025, când membrii sindicatului Unite au intrat în grevă pe termen nelimitat, în semn de protest față de planurile consiliului local de a reforma serviciul de colectare a deșeurilor.

De atunci, Birmingham, al doilea cel mai mare oraș din Marea Britanie, a fost descris drept un „ghetou” și comparat cu „Marea Britanie victoriană”.

Străzile sunt sufocate de saci de gunoi, resturi alimentare și alte deșeuri, iar șobolanii se înmulțesc alarmant.

„Nu mai suportăm”

„Este un iad pe pământ. Șobolanii sunt de mărimea iepurilor. Nu este sigur pentru copiii noștri. Ne simțim atacați. Este oribil. Dacă aș putea, m-aș muta imediat, dar suntem pe lista de așteptare pentru o altă locuință socială”, a declarat o mamă.

Este ca și cum am trăi în condițiile din epoca victoriană, dar suntem în 2026.

Kath Simpson, o localnică în vârstă de 34 de ani, spune că situația este insuportabilă. „Mă simt fizic rău din cauza șobolanilor și a gunoaielor. Este îngrozitor să încerci să-ți crești copiii în astfel de condiții. Nu mai suport. Copiii mei sunt deja obișnuiți să vadă șobolani uriași. Este periculos”.

Fără soluții

Greva nu pare să aibă un sfârșit apropiat. Sindicatul Unite a anunțat că va reduce contribuția financiară către Partidul Laburist cu aproape 600.000 de lire sterline, circa 700.000 de euro, ca răspuns la gestionarea grevei de către autoritățile locale.

Sharon Graham, secretarul general al Unite, a declarat că decizia reflectă nemulțumirea angajaților față de sprijinul insuficient oferit de partid.

Pe de altă parte, consiliul orașului Birmingham a anunțat că intenționează să implementeze un nou sistem de colectare a deșeurilor începând din vară, chiar dacă greva va continua.

Însă locuitorii rămân sceptici că disputa, una dintre cele mai lungi din istoria recentă, se va încheia curând.

