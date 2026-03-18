Incidentul a avut loc pe 22 decembrie 2025, în jurul orei 18.00, în fața unui restaurant asiatic de pe strada Perfektastrasse, districtul vienez Liesing.

Dejan S. a explicat că prietena sa, Helena (24 de ani) își luase permisul de conducere de puțin timp și se simțea nesigură la manevrarea mașinii într-o zonă complicată.

„Prietena mea nu are permis de conducere de foarte mult timp și încă nu este sigură în privința parcării. În plus, era un punct mort în care practic nu poți întoarce mașina fără să te oprești scurt. Așa că am schimbat rapid șoferul în parcarea alăturată. Totul a durat mai puțin de un minut”, relatează Dejan.

„Nu a fost niciun prejudiciu, nicio problemă creată. Totuși, am primit o notificare de la un avocat care mă amenință cu o plângere pentru tulburare de posesie dacă nu plătesc amenda”, a declarat Dejan.

La câteva zile după incident, Dejan a primit o scrisoare oficială din partea unui avocat cunoscut, care îi cerea să plătească suma de 372 de euro pentru a evita o acțiune în instanță.

„Dacă o oprire de un minut costă aproape 400 de euro, cât ar costa o oră? 20.000 de euro?

De asemenea, bărbatul a menționat că scrisoarea includea o copie redactată a unei hotărâri judecătorești dintr-un alt caz, pe care o consideră o formă de intimidare.

Șoferul a declarat că nu va plăti amenda și va lăsa cazul să ajungă în instanță.

„Această practică este inacceptabilă și extrem de îndoielnică din punct de vedere social și legal”, a afirmat Dejan.

Avocații care au trimis notificarea i-au oferit opțiunea unei plăți în patru rate, dar cu costuri suplimentare de 100 de euro pentru acoperirea riscului de neplată.

„Este o altă lipsă de respect. Cum să mai ceri și 100 de euro în plus pentru plata în rate?”, a comentat el. Dejan a cerut sprijinul organizației ÖAMTC, care i-a sugerat să depună o plângere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Alte știri

Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă
Știri România 08:22
Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă
Un oraș din România trimite 100.000 de litri de apă unui municipiu din Republica Moldova
Știri România 07:57
Un oraș din România trimite 100.000 de litri de apă unui municipiu din Republica Moldova
Parteneri
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul.ro
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Fanatik.ro
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Stiri Mondene 17 mart.
„Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17 mart.
Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
ObservatorNews.ro
Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
GSP.ro
Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
Parteneri
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
Mediafax.ro
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
StirileKanalD.ro
S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
KanalD.ro
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

Politic

Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Politică 17 mart.
Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
Politică 17 mart.
Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete