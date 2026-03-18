Incidentul a avut loc pe 22 decembrie 2025, în jurul orei 18.00, în fața unui restaurant asiatic de pe strada Perfektastrasse, districtul vienez Liesing.

Dejan S. a explicat că prietena sa, Helena (24 de ani) își luase permisul de conducere de puțin timp și se simțea nesigură la manevrarea mașinii într-o zonă complicată.

„Prietena mea nu are permis de conducere de foarte mult timp și încă nu este sigură în privința parcării. În plus, era un punct mort în care practic nu poți întoarce mașina fără să te oprești scurt. Așa că am schimbat rapid șoferul în parcarea alăturată. Totul a durat mai puțin de un minut”, relatează Dejan.

„Nu a fost niciun prejudiciu, nicio problemă creată. Totuși, am primit o notificare de la un avocat care mă amenință cu o plângere pentru tulburare de posesie dacă nu plătesc amenda”, a declarat Dejan.

La câteva zile după incident, Dejan a primit o scrisoare oficială din partea unui avocat cunoscut, care îi cerea să plătească suma de 372 de euro pentru a evita o acțiune în instanță.

„Dacă o oprire de un minut costă aproape 400 de euro, cât ar costa o oră? 20.000 de euro?

De asemenea, bărbatul a menționat că scrisoarea includea o copie redactată a unei hotărâri judecătorești dintr-un alt caz, pe care o consideră o formă de intimidare.

Șoferul a declarat că nu va plăti amenda și va lăsa cazul să ajungă în instanță.

„Această practică este inacceptabilă și extrem de îndoielnică din punct de vedere social și legal”, a afirmat Dejan.

Avocații care au trimis notificarea i-au oferit opțiunea unei plăți în patru rate, dar cu costuri suplimentare de 100 de euro pentru acoperirea riscului de neplată.

„Este o altă lipsă de respect. Cum să mai ceri și 100 de euro în plus pentru plata în rate?”, a comentat el. Dejan a cerut sprijinul organizației ÖAMTC, care i-a sugerat să depună o plângere.

