Îndepărtarea lui Daniel Suciu

Primul moment s-a derulat în urmă cu o săptămână. Deși un obișnuit al funcției de vicepreședinte al Camerei Deputaților, cu experiență în ceea ce privește procedurile legislative, Daniel Suciu nu a mai fost numit pe funcție.

Suciu, care a fost și ministru al dezvoltării într-o perioadă a guvernării Dăncilă, face parte din PSD Bistrița-Năsăud, o organizație de unde ar putea apărea un potențial competitor la șefia PSD, adică Bogdan Ivan. La rândul său, omul care patronează PSD Bistrița-Năsăud și e șef de CJ, Radu Moldovan, se numără printre cei care nu îl susțin pe Sorin Grindeanu în cursa pentru șefia plină a partidului.

Urmarea concretă a fost numirea în funcția de vicepreședinte a Camerei Deputaților a unei persoane dintr-o filială pe care Grindeanu o vrea alături la congres, potrivit surselor Libertatea. Iar în acest caz a mizat pe Natalia Intotero, de la PSD Hunedoara, o organizație puternică din Transilvania.

Izolarea filialei Galați

O a doua mișcare este pasul în spate pe care îl face Marius Mărgărit, până luni, 8 septembrie, chestor al Camerei Deputaților. Mărgărit e membru PSD Galați, o organizație unde puterea se împarte între Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului și lider în ascensiune, și Dan Nica, un europarlamentar în declin politic. Pucheanu a fost chiar vehiculat ca posibil rival al lui Sorin Grindeanu din rândul aleșilor locali în ceea ce privește următorul congres PSD, încă neprogramat.

Alegerea echipei Grindeanu pentru funcția de chestor este Simona Bucura-Oprescu, fostă ministră a muncii. Iar explicația e una pragmatică: Argeșul este organizație mare. PSD Argeș a reușit mai mereu la ultimele alegeri cu miză să obțină printre cele mai bune scoruri ale social-democraților de la nivel național.

Avantajul lui Grindeanu în fața concurenței

Surse politice au precizat că în următoarea perioadă ar mai putea fi mutări la nivelul eșalonului de secretari de stat sau cei asimilați ca secretari de stat, adică unii să plece acasă pentru a face loc în special persoanelor din echipa Grindeanu.

De altfel, surse social-democrate au precizat că acesta e unul din avantajele mari ale lui Grindeanu față de potențialii contracandidați, adică faptul că poate împărți sau face permutări pentru funcții, în timp ce contracandidații săi nu pot.

Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Politică 20:00
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Politică 15:18
Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
