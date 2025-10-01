În noaptea de 30 septembrie, o tragedie a lovit satul Cernecina din regiunea Sumî. O familie întreagă a fost ucisă în urma unui atac cu dronă.

Vctimele sunt soții Aliona și Oleksandr Lesnicenko și cei doi fii ai lor, în vârstă de 6 și 4 ani.

Atacul a avut loc în jurul orei 2.40 dimineața, conform Procuraturii Regionale Sumî. Forțele ruse au lansat un atac țintit asupra casei în care locuia familia.

Primărița Oksana Cernova, și vecinii au relatat că familia se mutase recent în Cernecina din Krasnopillia, unde casa lor anterioară fusese avariată. În sat, familia locuiau în casa părinților Alionei.

„Fugeau de bombardamente și se stabiliseră aici, într-o casă nouă”, a explicat Cerniva. Maria, mama în vârstă de 26 de ani, era însărcinată cu gemeni.

În locul casei lor sunt acum ruine. Nu mai există acoperiș și pereți. Iar în curte încă atârnă haine de copii spălate, pe care le pregăteau pentru nașterea altor doi copii.

În urma acestei tragedii, autoritățile au deschis o anchetă penală pentru crime de război

Echipele de salvare au recuperat corpurile părinților și ale copiilor de sub dărâmături. La fața locului, experții documentează consecințele atacului.

Atacurile au continuat și în noaptea de 1 spre 2 octombrie. Rușii au atacat Harkov cu rachete balistice și bombe ghidate. Rapoartele preliminare indică faptul că cel puțin 6 oameni au fost răniți.

De asemenea, sunt 31 de victime, inclusiv minori la Dnipro, după asaltul cu drone de atac din 30 septembrie.







