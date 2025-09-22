Un „refugiu” pentru cei care se simt persecutați

Acordarea cetățeniei ruse de către Vladimir Putin unei persoane care a acuzat un președinte american în funcție este un act cu o puternică încărcătură simbolică și propagandistică. Rusia se poziționează ca un „refugiu” pentru cei care se simt persecutați sau ignorați de sistemul american.

Kremlinul poate folosi acest caz pentru a alimenta narațiunea conform căreia Statele Unite sunt o țară coruptă, unde justiția nu este aplicată corect, și unde acuzațiile grave împotriva liderilor sunt ignorate. Aceasta se înscrie în strategia mai largă a Rusiei de a semăna discordie și de a submina încrederea în instituțiile occidentale.

Conform textului publicat pe site-ul oficial de informaţii juridice, „McCabe Alexandra Tara, născută la 26 februarie 1964”, este acum cetăţeană rusă.

Nu s-a găsit nicio plângere

Presa americană a relatat că Tara Reade şi-a schimbat numele în 1998 şi a ales să se numească Alexandra Mc Cabe pentru a se proteja de fostul soţ, pe care îl acuza de violenţă domestică.

La începutul anului 2020, ea a afirmat că Joe Biden, pe atunci candidat la alegerile prezidenţiale, a agresat-o sexual într-un hol al Congresului american în 1993, când el era senator şi ea lucra pentru el.

Acuzaţia a fost negată categoric de democrat. Ulterior, au apărut neconcordanţe în declaraţiile femeii. De exemplu, nu s-a găsit nicio urmă a plângerii pe care ea susţinea că a depus-o la Congres după cele întâmplate. În mai 2023, ea şi-a anunţat intenţia de a solicita un paşaport rus, într-un interviu pentru Sputnik.

Într-un interviu la Moscova, Tara Reade a declarat că a decis să rămână în Rusia deoarece se temea pentru siguranţa sa.

Îi promite lui Putin să fie un „bun cetățean rus”

La sfârșitul lunii mai, Tara Reade a anunțat că s-a stabilit în Rusia după ce a sosit acolo ca „simplu turist” și i-a cerut liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să-i acorde cetățenia rusă, promiţând că va fi „un bun cetăţean”. Ea a mai susținut că ar fi primit amenințări cu moartea după lansarea acuzațiilor la adresa lui Biden.

Declarațiile lui Reade despre intenția stabilirii definitive în Rusia au fost transmise în direct de Sputnik, o instituție mass-media considerată drept o platformă de propagandă a Kremlinului. Reade a apărut în fața camerelor de filmat alături de parlamentara Maria Butina, care a fost pentru o perioadă închisă în SUA din cauza unei condamnări pentru spionaj.

La jumătatea lunii iulie 2024, pe X, ea a anunţat că se va întoarce în SUA pentru a depune plângere împotriva lui Joe Biden pentru „agresiune sexuală”, cu câteva zile înainte ca acesta să-şi retragă candidatura la preşedinţie.