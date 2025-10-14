Candidata, în vârstă de 45 de ani, a pierdut controlul volanului chiar în primele secunde ale probei practice și a lovit un autoturism parcat, dar și un instructor auto aflat în apropiere. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, incidentul s-a produs în jurul orei 11:30, sub supravegherea unui examinator.

Din primele cercetări reiese că femeia ar fi virat greșit roțile înainte de pornire, iar mașina s-a deplasat brusc spre dreapta, surprinzând instructorul de 58 de ani între două vehicule. Acesta a suferit răni la nivelul picioarelor și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde se află în stare stabilă, conform republikanews.

Atât candidata, cât și examinatorul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Un incident tragic a avut loc și în București, în urmă cu o lună. Un bărbat a făcut infarct chiar în timp ce susținea proba practică a examenului pentru permisul auto.

