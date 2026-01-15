Amenzi pentru viteză, primite deși nu a mai condus

Prima amendă a fost emisă pe 18 decembrie pentru depășirea vitezei legale în Farciennes, Hainaut, unde mașina a fost înregistrată circulând cu 74 km/h într-o zonă cu limită de 70 km/h. Cea de-a doua amendă a fost emisă pe 29 decembrie, în Bruxelles, pentru o viteză de 52 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. „Nu înțeleg”, a declarat Fernanda. „Sunt sume importante, încep să se adune. Nu am absolut niciun motiv să plătesc asta, absolut niciunul.”

Cu toate acestea, Fernanda locuiește într-un azil de bătrâni de mai bine de un an și jumătate și nu a mai condus în această perioadă. Femeia, care nu a primit nicio amendă în cei 70 de ani în care a condus, este revoltată de situație: „Acum că nu mai conduc, primesc amenzi… Credeți că merg în secret la Farciennes, la 135 km distanță, sau la Bruxelles, la 95 km distanță? Nu aș putea merge atât de departe la vârsta mea.”

Mașina „nefolosită”, surprinsă de radare în două orașe

Nepotul Fernandei a precizat pentru HLN că mașina femeii, un Mitsubishi Colt, este parcată la locuința fiicei sale din Bissegem și că „nu mai este în uz”. Familia dorește să o vândă, iar numărul de înmatriculare nu a fost raportat ca fiind furat. Totuși, nu își pot explica de ce vehiculul a fost înregistrat în două locații foarte îndepărtate într-un interval de doar 11 zile.

Procesul de contestare a amenzilor s-a dovedit a fi complicat pentru vârstnică, mai ales că nu deține un cont Itsme și nu cunoaște codurile PIN și PUK ale cărții sale de identitate. Trimiterea unei scrisori recomandate, singura opțiune disponibilă, a costat aproape 10 euro. „Este păcat că nu putem rezolva asta cu un simplu apel telefonic și că este atât de complicat” , a declarat nepotul.

Departamentul pentru încălcări ale regulilor de circulație a anunțat că a inițiat o anchetă internă pentru a elucida acest caz neobișnuit. În același timp, autoritățile i-au recomandat Fernandei să nu plătească amenzile, deoarece acest lucru ar echivala cu recunoașterea vinovăției. Familia așteaptă cu nerăbdare o soluție: „Așteptăm cu nerăbdare o explicație și o soluție”, au concluzionat aceștia.

