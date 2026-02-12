Totul a avut loc în parcarea Prospect Retail, unde compania Parkingeye impune o limită de staționare de trei ore fără posibilitatea de a reveni în următoarele patru ore. Într-un interval de o oră, Monika a intrat de două ori în parcare, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunii, relatează publicația franceză Midi Libre.

„Nu voi plăti această amendă ridicolă”, a declarat ea, explicând că decizia este o „chestiune de principiu”.

Parkingeye susține, conform Midi Libre, că semnele care indică regulile sunt „vizibile și clar afișate” în parcare și că parcarea este destinată exclusiv clienților centrului comercial. Totuși, Monika nu mai are bonurile fiscale care să dovedească faptul că a folosit parcarea pentru cumpărături.

„Treizeci și trei de luni pentru a primi amenda? Este o glumă”, a spus aceasta, acuzând compania că „încearcă să prindă oamenii în capcană”.

Reprezentanții Parkingeye au declarat că un prim avertisment i-ar fi fost trimis în aprilie 2025, dar femeia susține că nu l-a primit. Singura cale pentru Monika de a contesta amenda este să apeleze la Popla, un mediator independent care se ocupă de astfel de cazuri.

În Austria, o femeie care și-a parcat mașina într-un spațiu public pentru „trei minute”, ca să bea apă de la o cișmea și să-și umple sticla, a primit o somație.



