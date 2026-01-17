„Am crezut că e unul dintre câinii mei”

Rachel Bloor dormea în locuința sa din Brisbane când a simțit brusc o greutate mare pe piept. Încă pe jumătate adormită, femeia a presupus că este unul dintre câinii familiei.

„Am crezut că e unul dintre câinii mei”, a spus ea pentru BBC.

Instinctiv, a dus mâna să mângâie „animalul”, însă a simțit imediat că ceva nu era în regulă: nu era blană, ci o suprafață netedă, rece și care se mișca.

„Pe tine este un piton de peste doi metri”

Speriată, Rachel și-a trezit soțul și l-a rugat să aprindă lumina. Reacția acestuia a fost imediată și calmă:

„Baby, nu te mișca. Pe tine este un piton de aproximativ doi metri și jumătate”, a spus bărbatul, potrivit relatării făcute de Rachel pentru BBC.

Șarpele era un piton de covor, o specie neveninoasă, frecvent întâlnită în zonele de coastă ale Australiei. Animalul era rulat pe corpul femeii, iar o parte din coadă ieșea pe fereastra dormitorului.

Cum a ajuns șarpele în dormitor

Rachel Bloor crede că pitonul a urcat până la etajul al doilea al casei, a intrat pe fereastră și a împins obloanele, apoi s-a strecurat în pat.

„Era atât de mare încât, deși era încolăcit pe mine, o parte din coadă rămăsese afară, pe fereastră”, a povestit ea pentru BBC. Dar, înainte de orice altceva, femeia s-a gândit la animalele familiei.

„M-am îngrijorat pentru câini. M-am gândit că, dacă dalmațianul meu își dă seama că e o șarpe acolo, va fi un masacru”, a spus ea și l-a rugat pe soț să scoată rapid cei doi câini din dormitor. Abia după ce a rămas singură, Rachel a încercat să se miște.

Cum a scăpat de piton

Cu mult calm, femeia s-a strecurat încet de sub pătură și a ajutat șarpele să iasă pe fereastră.

„L-am prins și nici atunci nu părea speriat. S-a mișcat doar puțin în mâna mea”, a declarat ea.

Pitonii de covor sunt șerpi constrictori și se hrănesc, de obicei, cu animale mici, precum păsări sau rozătoare. Nu sunt veninoși și atacă foarte rar oamenii.

Rachel Bloor a spus că nu a intrat în panică, pentru că a crescut într-o zonă unde șerpii sunt prezenți frecvent. „Cred că, dacă ești calm, și ei sunt calmi”, a explicat ea.

Femeia a adăugat, cu umor, că se teme mult mai mult de broaștele-aga, o specie invazivă din Australia „Broaștele-aga mă sperie. Nu le suport, îmi provoacă greață”, a spus ea pentru BBC.

Autoritățile locale au folosit cazul drept avertisment pentru locuitori, recomandând ca ferestrele să fie închise pe timpul nopții, mai ales în zonele unde fauna sălbatică este prezentă.

