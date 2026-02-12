Belgia a eliminat durata nelimitată a șomajului

Adriana Carvalho, în vârstă de 42 de ani, originară din Brazilia și stabilită în Turnhout, Belgia, și-a găsit un loc de muncă după 15 ani de șomaj. Sistemul belgian era unul dintre puținele din Europa care nu limitau durata plății șomajului. Ulterior, sistemul trecut printr-o reformă majoră, aprobată în 2025, care elimină durata nelimitată a șomajului începând cu anul 2026.

Sfârșitul indemnizațiilor de șomaj a fost un semnal de alarmă pentru multe persoane din Belgia, inclusiv pentru Adriana. În decembrie 2025, ea primit o scrisoare prin care era informată că sprijinul financiar va înceta din ianuarie.

„Am intrat în panică când am aflat că îmi voi pierde indemnizațiile. M-am dus la VDAB (oficiul local pentru ocuparea forței de muncă n.r.) și am spus: «Ajutați-mă, am nevoie de un loc de muncă»”, a povestit Adriana Carvalho pentru publicația 7sur7. În mai puțin de o lună, Adriana lucra deja ca menajeră cu jumătate de normă.

Viața Adrianei în Belgia a început în 2005, după ce l-a cunoscut pe soțul ei, Paulo, în timpul unei vacanțe. La început, Adriana a avut un job temporar ca menajeră într-un hotel, însă, după doi ani, a fost concediată. „Am aplicat apoi la alte hoteluri, dar nu am găsit nimic”, a susținut ea. Anii următori au fost marcați de alte provocări. În 2014, a avut un contract de o zi pentru a înlocui o cameristă bolnavă, însă nu a primit alte oferte. Apoi a devenit mamă, iar prioritățile s-au schimbat.

Și-a găsit un job după 15 ani de șomaj în Belgia

Adriana a început să lucreze chiar înainte de expirarea indemnizației, în noiembrie 2025. Cu ajutorul consilierilor de la oficiul de muncă, aceasta a pregătit un CV pe care l-a trimis mai multor companii. O prietenă care lucra ca menajeră i-a sugerat să aplice la o firmă de servicii domestice din Turnhout.

„Le-am trimis CV-ul meu și m-au invitat la un interviu”, a spus femeia. Ulterior, aceasta a fost angajată.

„Sunt atât de fericită. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea găsi un loc de muncă atât de repede”, a adăugat ea.

Acum, Adriana lucrează trei zile pe săptămână. Salariul ei, de aproximativ 700-800 de euro lunar, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de cei 360 de euro primiți anterior ca beneficii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE