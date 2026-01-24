O femeie din București și copilul de 1 an, sechestrați într-un apartament

UPDATE, 21.42: Polițiștii au transmis că femeia și minorul sunt în prezent în siguranță, în afara oricărui pericol.

„Ca urmare a tonalităţii pe care colegii mei o auzeau, folosite de victimă, şi în baza experienţei profesionale acumulate şi-au dat seama că victima poate fi ameninţată şi că vorbele pe care le spune sunt sub impulsul acelei ameninţări. În acest context au decis să pătrundă de îndată în imobil, au pătruns, au reuşit, ca urmare a intervenţiei profesioniste pe care au făcut-o, să salveze atât viaţa femeii în cauză, cât şi viaţa minorului, care acum sunt în deplină siguranţă, autorul fiind condus la sediul Secţiei 25 Poliţie în vederea continuării cercetărilor”, a transmis un reprezentant al Poliției Capitalei, potrivit News.ro.

Șeful Secției 25 Poliție, Marius Gheorghe, a explicat că împotriva agresorului exista un ordin de protecție emis de instanță, dar fără monitorizare electronică.

„Anul trecut, mai exact pe 11.10.2025, Secția 25 Poliție a fost sesizată cu privire la o violență domestică. Colegii mei s-au deplasat la fața locului, au constatat anumite aspecte, au întocmit un formular de evaluare a riscului cu victima, stabilind că există risc iminent. La acea dată, s-a emis un ordin de protecție provizoriu față de agresor, fără monitorizare electronică”, a explicat acesta.

Ulterior, instanța a emis un ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni, însă nici acesta nu a fost însoțit de monitorizare electronică.

„În acest moment, victima se află în afara oricărui pericol, la sediul Secției, atât ea, cât și copilul acesteia. Agresorul se află, de asemenea, la sediul secției, fiind condus de către colegii mei. Sunt dispuse, la acest moment, activități urgente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, urmând ca la finalizarea activităților să fie dispuse măsuri legale în cauză”, a adăugat Marius Gheorghe.

Știrea inițială: Intervenție în forță a polițiștilor SAS într-un apartament din București, după ce o femeie ar fi fost sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia exista un ordin de protecție. Potrivit News.ro, incidentul a avut loc la data de 24 ianuarie 2025, în zona Prelungirea Ghencea.

Conform Poliției Capitalei, autoritățile au fost alertate de o femeie care a relatat că prietena sa era ținută cu forța și amenințată cu un cuțit de către fostul partener. Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să comunice cu victima prin ușă.

Femeia din București a refuzat intervenția echipajului și a amenințat că se aruncă de la balcon

Aceasta a declarat că este în siguranță și ar fi refuzat intervenția echipajului, însă verificările ulterioare au confirmat că bărbatul avea un ordin de protecție emis pe numele său, fără monitorizare electronică. În apartament se afla și copilul femeii, în vârstă de un an.

Negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) au fost chemați pentru a gestiona situația. Femeia, vizibil tensionată, a comunicat sporadic cu aceștia, amenințând la un moment dat că se va arunca de la etaj dacă poliția intervine.

Echipajele SAS au intrat cu forța în apartament și l-au imobilizat pe bărbat

Din cauza suspiciunilor că victima ar fi fost în pericol iminent, polițiștii SAS au forțat intrarea în apartament și l-au imobilizat pe bărbat. Atât femeia, cât și copilul său au fost găsiți în siguranță, deși vizibil afectați de incident.

„La data de 24.01.2025, Poliția Capitalei a fost sesizată de către o femeie despre faptul că prietena sa este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul concubin”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei potrivit sursei citate mai sus.

Conform unor surse judiciare citate de News.ro, agresorul, un tânăr de 21 de ani, s-ar fi prezentat neanunțat la domiciliul victimei și, în urma unui conflict verbal, ar fi forțat-o să intre în apartament, încuind ușa. Ancheta în acest caz este în desfășurare, fiind derulată de polițiștii Secției 25 de Poliție.

Cazul din București amintește de femeia din Buzău care a fost sechestrată în casă de fostul iubit, supărat că aceasta s-a despărțit de el. La acel moment, trei bărbați au fost reținuți după ce au luat-o cu forța pe femeie și ar fi dus-o cu mașina în Prahova, unde au sechestrat-o în locuința fostului partener.

