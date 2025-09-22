O femeie a descoperit un inel din aur cu perlă, ascuns într-o pungă de bijuterii second-hand cumpărată de socrul său de la Value Village.

„Socrul meu a cumpărat una dintre acele pungi de bijuterii de tip pungă vrac de la Value Village din Ontario, Canada”, a explicat ea pe Reddit.

„Ne-a lăsat pe toți să alegem o piesă și aceasta este cea pe care am selectat-o. Poate cineva să-mi spună producătorul sau alte informații despre acest inel?”

Inelul din punga second-hand – Foto: Reddit

Fotografiile publicate au stârnit curiozitatea comunității online, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Deși utilizatorii nu au reușit să identifice exact producătorul sau valoarea piesei, au confirmat că este vorba despre un inel din aur cu o perlă, „probabil adevărată”.

Unul dintre participanți a exclamat: „O descoperire epică”, iar altul a completat entuziasmat: „Inel frumos. Sper că e bine prins! Te-ai descurcat bine!!”

Astfel de povești sporesc atractivitatea cumpărăturilor second-hand, unde șansa de a găsi „diamante neșlefuite”, fie ele bijuterii, haine de designer sau obiecte de colecție, îi motivează pe mulți să caute în continuare comori ascunse.

Pe lângă bucuria descoperirilor, cumpărăturile la mâna a doua aduc beneficii financiare și ecologice.

Reducerile de 25–50% atrag cumpărători atenți la buget, iar reutilizarea obiectelor ajută la combaterea poluării generate de industria modei rapide.

Și o femeie din Manchester a făcut o descoperire uimitoare într-un magazin second-hand, în timp ce căuta o geantă pentru un eveniment.

