Laurence Van Wassenhove s-a angajat ca asistent resurse umane la France Telecom, companie cunoscută acum ca Orange, în 1993. După ce a fost diagnosticată cu epilepsie și hemiplegie, a fost transferată într-un post de secretară, conform Daily Mail.

A fost pusă „în așteptare”

Această schimbare, aparent rezonabilă, a dus la o stagnare profesională. În 2002, o cerere de transfer a fost respinsă pe motive medicale, iar ea a fost plasată în „așteptare”.

Deși era plătită, acest lucru nu a scutit-o de unele neplăceri, precum notificări de evacuare și dificultăți financiare. Într-un interviu acordat FTV, femeia a afirmat că s-a simțit ca o „secretară marginalizată”.

„Da, mi s-a plătit salariul”, a spus ea ulterior pentru publicația franceză Mediapart, „dar am fost tratată ca și cum nu aș fi existat”.

După ce a fost plasată „în așteptare” și apoi în concediu medical, ei i s-a oferit și posibilitatea de a se pensiona. Laurence Van Wassenhove s-a aflat într-o situație profesională incertă timp de 20 de ani și a susținut că inactivitatea a dus la o depresie severă.

În procesul intentat, aceasta susține că Orange nu a respectat obligația legală de a-i oferi un loc de muncă adecvat. Conform legislației franceze, angajatorii trebuie să găsească soluții pentru angajații considerați inapți medical.

Cum a răspuns Orange acuzațiilor

Mai mult, ea a adăugat că situația nu s-a îmbunătățit prea mult nici după ce a depus o plângere la guvern și la Autoritatea Superioară pentru Combaterea Discriminării în 2015.

„A fi plătită, acasă, fără a lucra, nu este un privilegiu. Este foarte greu de suportat”, a mai explicat femeia de 59 de ani în interviul acordat FTV.

Avocatul său, David Nabet-Martin, a menționat că excluderea pe termen lung reprezintă discriminare.

Orange a răspuns acuzațiilor pentru publicația La Dépêche. Compania a susținut că a ținut cont de „situația socială personală” a femeii și i-a oferit cele mai bune condiții posibile. De asemenea, a menționat că a analizat posibilitatea reîntoarcerii ei la muncă, dar acest lucru nu s-a concretizat din cauza concediilor medicale frecvente.

