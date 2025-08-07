Laurence Van Wassenhove s-a angajat ca asistent resurse umane la France Telecom, companie cunoscută acum ca Orange, în 1993. După ce a fost diagnosticată cu epilepsie și hemiplegie, a fost transferată într-un post de secretară, conform Daily Mail.

A fost pusă „în așteptare”

Această schimbare, aparent rezonabilă, a dus la o stagnare profesională. În 2002, o cerere de transfer a fost respinsă pe motive medicale, iar ea a fost plasată în „așteptare”.

Deși era plătită, acest lucru nu a scutit-o de unele neplăceri, precum notificări de evacuare și dificultăți financiare. Într-un interviu acordat FTV, femeia a afirmat că s-a simțit ca o „secretară marginalizată”.  

„Da, mi s-a plătit salariul”, a spus ea ulterior pentru publicația franceză Mediapart, „dar am fost tratată ca și cum nu aș fi existat”.

După ce a fost plasată „în așteptare” și apoi în concediu medical, ei i s-a oferit și posibilitatea de a se pensiona. Laurence Van Wassenhove s-a aflat într-o situație profesională incertă timp de 20 de ani și a susținut că inactivitatea a dus la o depresie severă.

În procesul intentat, aceasta susține că Orange nu a respectat obligația legală de a-i oferi un loc de muncă adecvat. Conform legislației franceze, angajatorii trebuie să găsească soluții pentru angajații considerați inapți medical.  

Cum a răspuns Orange acuzațiilor

Mai mult, ea a adăugat că situația nu s-a îmbunătățit prea mult nici după ce a depus o plângere la guvern și la Autoritatea Superioară pentru Combaterea Discriminării în 2015.

„A fi plătită, acasă, fără a lucra, nu este un privilegiu. Este foarte greu de suportat”, a mai explicat femeia de 59 de ani în interviul acordat FTV.

Avocatul său, David Nabet-Martin, a menționat că excluderea pe termen lung reprezintă discriminare. 

Orange a răspuns acuzațiilor pentru publicația La Dépêche. Compania a susținut că a ținut cont de „situația socială personală” a femeii și i-a oferit cele mai bune condiții posibile. De asemenea, a menționat că a analizat posibilitatea reîntoarcerii ei la muncă, dar acest lucru nu s-a concretizat din cauza concediilor medicale frecvente.

Alte știri

Reportaj
21:00
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Protest în Piața Universității față de doliul național în memoria lui Ion Iliescu. Participanții au băut șampanie
20:12
Protest în Piața Universității față de doliul național în memoria lui Ion Iliescu. Participanții au băut șampanie
Monden

Motivul pentru care Delia nu are vacanță în luna august: „Timp să ne relaxăm… nu prea!” Unde pleacă artista în septembrie
Exclusiv
17:52
Motivul pentru care Delia nu are vacanță în luna august: „Timp să ne relaxăm… nu prea!” Unde pleacă artista în septembrie
Preparatele pe care cei patru jurați „Chefi la cuțite” le vor găti la festivalul Summer Well 2025, care se desfășoară la Domeniul Știrbey
17:42
Preparatele pe care cei patru jurați „Chefi la cuțite” le vor găti la festivalul Summer Well 2025, care se desfășoară la Domeniul Știrbey
Promo
Politic

Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
21:19
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român”
18:13
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român”
