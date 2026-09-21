O femeie din Galați care a scris recenzii negative pe Facebook despre un salon de înfrumusețare a ajuns să plătească daune morale de 8.800 de lei

O femeie din Galați a fost obligată de instanță să achite 8.800 de lei drept daune morale unui salon de înfrumusețare, după ce a publicat pe Facebook recenzii negative care au afectat imaginea afacerii. Decizia survine după un proces care s-a întins pe parcursul a patru ani, conform Digi24. Totodată, femeia este obligată să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească.

Incidentul a avut loc în urmă cu patru ani, când femeia a apelat la un salon din Galați pentru o procedură de trecere de la brunet la blond. Nemulțumită de rezultat, aceasta a început să posteze mesaje critice pe rețelele sociale.

Reprezentanții salonului, însă, au susținut că ea nu a respectat recomandările primite după decolorare. Mai mult, conflictul ar fi escaladat, culminând cu amenințări la adresa proprietarei salonului.

Consecințele nu au întârziat să apară. Primele recenzii negative au dus la anularea a aproape 50 de programări, ceea ce a afectat semnificativ afacerea. În urma plângerii depuse în instanță, judecătorii au stabilit că postările femeii au provocat un prejudiciu de imagine grav salonului.

„Clienta nu a respectat indicațiile noastre, iar postările sale ne-au cauzat pierderi importante”, au declarat angajatele salonului.