Victima a fost transportată la spital, fiind conștientă la sosirea echipajului medical. Poliția Municipiului Călărași a fost sesizată imediat după incident.

„Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului”, a declarat Inspectoratul Județean de Poliție Călărași.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Bărbatul suspect a fost identificat la domiciliul său și adus la sediul Poliției Municipiului Călărași pentru interogatoriu.

„În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, a precizat IPJ Călărași.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre
Recomandări
Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O femeie din Craiova a rămas fără mașină, laptop și telefon după ce a mers la o întâlnire cu un bărbat cunoscut pe internet
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz-ul din România! După 9 ani de relație, artista noastră s-a căsătorit. Cum arată superba ei rochie de mireasă
gsp
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
GSP.RO
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
GSP.RO
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
Parteneri
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Libertateapentrufemei.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cod roșu de ploi torențiale și grindină. Lista localităților afectate de fenomene meteo extreme
Știri România 16:30
Cod roșu de ploi torențiale și grindină. Lista localităților afectate de fenomene meteo extreme
Avertizare nowcasting: cod portocaliu de furtuni și grindină în mai multe județe din România
Știri România 14:43
Avertizare nowcasting: cod portocaliu de furtuni și grindină în mai multe județe din România
Parteneri
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Adevarul.ro
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video
Fanatik.ro
Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. „Acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare”
Stiri Mondene 15:20
Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. „Acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare”
Cum s-a îmbrăcat Antonia la nunta Alinei Eremia. Artista a atras toate privirile cu rochia ei
Stiri Mondene 14:24
Cum s-a îmbrăcat Antonia la nunta Alinei Eremia. Artista a atras toate privirile cu rochia ei
Parteneri
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Elle.ro
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..."
ObservatorNews.ro
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..."
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Libertateapentrufemei.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Parteneri
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
GSP.ro
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Mediafax.ro
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Wowbiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Wowbiz.ro
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
StirileKanalD.ro
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
KanalD.ro
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar

Politic

Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Politică 13:41
Nicușor Dan a mers, cu băiatul său în spate, la Mănăstirea Arsenie Boca: starețul l-a primit cu pâine și sare
Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Politică 08:41
Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
Fanatik.ro
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii