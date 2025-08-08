Femeia, care a fost rănită la omoplat, a ajuns la spital, iar agresorul a fost reținut și este acuzat de tentativă de omor, conform News.ro.

Victima, care ar avea circa 48 de ani, nu-l cunoștea pe atacator. Reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Tribunalul București au spus că agresorul este recidivist, având antecedente pentru tentativă de viol, agresiune sexuală și tâlhărie.

Conform sursei citate, nu există informații care să indice că atacatorul ar avea antecedente psihiatrice.

Amintim că un incident similar s-a petrecut în luna mai, când o femeie de 62 de ani a fost înțepată în spate de un bărbat care a coborât cu ea din autobuz. Victima a ajuns la spital, iar medicii au alertat Poliția.

