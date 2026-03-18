Femeia a urmat instrucțiunile primite, fără să bănuiască nimic. În scurt timp, a realizat că întreaga sumă de peste 60.000 de euro dispăruse din contul ei bancar, relatează cotidianul german Bild.
Anchetatorii lucrează acum pentru a da de urma escrocului. Aceștia emit un avertisment cu privire la această escrocherie.
„Închideți imediat! Nu dezvăluiți niciodată datele de conectare. În schimb, contactați direct banca prin intermediul liniei telefonice oficiale.
Oricine a căzut victimă unei astfel de escrocherii ar trebui să depună imediat plângere la poliție”, conform oficialilor.
În România, o femeie de afaceri din Alba Iulia a fost păcălită să transfere peste 100.000 de euro unor escroci care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF și ai unei bănci. Schema, descrisă de Poliția Alba, evidențiază o metodă tot mai des folosită de infractori pentru a înșela oamenii.
