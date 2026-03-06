Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, femeia, în vârstă de 44 de ani, a fost contactată de persoane care s-au prezentat ca fiind angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), relatează publicația locală Alba24.

Aceștia i-au transmis că firma pe care o administrează are de recuperat o sumă de bani achitată către stat la finalul anului 2025. Pentru a finaliza procesul, i s-a spus că va fi contactată de un reprezentant al unei bănci.

După primul apel, femeia a fost sunată de un presupus angajat al unei unități bancare, care i-a confirmat informațiile primite anterior.

„Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, se arată în comunicatul IPJ Alba.

După ce și-a dat seama că a căzut victimă unei fraude, femeia a alertat imediat autoritățile. Conform publicației locale Alba24, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demarat rapid o anchetă și au reușit să recupereze aproape întreaga sumă.

„În urma activităților investigativ-operative, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Autoritățile avertizează că aceste tipuri de fraude sunt din ce în ce mai frecvente. Escrocii se folosesc de identitatea unor instituții oficiale, cum ar fi ANAF sau diverse bănci, pentru a câștiga încrederea victimelor. Polițiștii recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să verifice întotdeauna informațiile prin canale oficiale înainte de a face orice transfer de bani.

