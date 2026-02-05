Printre beneficiarii de pe urma donațiilor primite s-a numărat și Secția de Oncologie de la Spitalul Județean Brașov. Sau cel puțin trebuia să se numere, căci, din fericire, Consiliul Județean Brașov a votat un proiect de consolidare și modernizare a Spitalului Mârzescu. Asta s-a întâmplat după ce Codin Maticiuc strânsese o parte din banii meniți pentru renovarea secției de oncologie.

„Mă duc să fac un anunț către brașoveni. Mă duc să fac un anunț către brașoveni. Brașovenii au fost extraordinari, comunitatea lor e senzațională. Eu nu știu oraș în România care să se fi strâns mai mult laolaltă când a fost vorba să renovăm ceva acolo, să facem o lucrare acolo. Ideea este că în ianuarie, pe 21, am anunțat că începem o renovare. Renovare pe care, din păcate, astăzi, când mă întrebi, am anunțat că o oprim. Mă duc acolo, în fața comunității, și să le explic de ce am oprit această renovare și să le cer sfatul tuturor brașovenilor, tuturor oamenilor, unde ar trebui să mergem în continuare, pentru că cred că nu mai putem continua cu acest spital”, ne-a declarat Codin Maticiuc la scurt timp după ce a aflat, din presă, că spitalul va beneficia de fonduri.

Ar fi putut să înceapă renovarea secției, căci brașovenii au donat în număr extrem de mare, însă nu a vrut să-și bată joc de munca lor. De aceea, a mers la Brașov pentru a-i întreba pe donatori unde să redirecționeze banii. „Pe scurt, s-a aprobat, între timp, o investiție mult mai mare în acest spital de către Consiliul Județean. Lucru care nu e o problemă. Dar, repet, noi strângem de câțiva ani bani pentru spitalul ăsta. E a doua oară când ni se întâmplă, pentru că am mai strâns o dată bani să renovăm pavilionul Mârzescu, acolo unde sunt internați bolnavii oncologici. Data trecută ne-au spus: «hei, s-ar putea să mutăm de acolo. Haide, faci asta». Și am dus alți bani, altă dată, acum câțiva ani, la Tractorul, tot la ei. După aia au zis, nu-i mai mutăm, rămânem la Mârzescu, e oncologie și este îngrozitor, veniți. Și am venit și am strâns bani și am strâns bani și am strâns bani. Acum am anunț că începem lucrările. Și au anunțat că încep și ei. Din păcate noi am aflat din presă chestia asta, nu ne-a anunțat nimeni și pe noi, un telefon, nu știu, de la consiliu, de la spital. Și cumva dacă se face proiectul ăsta și-l fac ei și-l fac mai bine, cu 12 milioane, eu aveam nevoie de un milion, ei îl fac cu 12, mă bucur, îl fac mai tare, fac și lucrări de infrastructură pe care eu nu le făceam, și eu trebuie să mă duc către Brașov și brașoveni să le zic că am strâns banii împreună și acum ce facem, la ce spital să mergem”, a mai completat Codin Maticiuc pentru Libertatea.

Codin Maticiuc vrea să ajungă și în satele din România

Codin Maticiuc nu își face însă probleme, căci este mai mult ca sigur pe faptul că va găsi unde să redirecționeze banii, însă așteaptă propuneri din partea celor care au donat. „Chiar dacă la ei probabil renovarea va dura un an, doi, că se mai întâmplă una alta, eu am vorbit cu constructorul, ne-am sfătuit cu el și ne-a zis clar că în procent de 92% din ce am face noi acum, ei vor dărâma și vor face peste. Și am zis că nu pot să îmi bat joc de banii oamenilor, că am strâns bani de acolo din Brașov, de la firme, de la persoane private, de la foarte multă lume. O să redirecționăm banii. Sunt 100% sigur că o să găsim ce să facem cu banii”, a completat producătorul de film. Mai mult decât atât, astfel de situații îl fac extrem de fericit, mai fericit dacă s-ar duce la bun sfârșit într-un timp relativ scurt, căci asta înseamnă că instituțiile statului vor să arate că pot face și singure, fără ajutor extern.

„Măcar astea să fie cele mai mari probleme ale vieții noastre. Nu sunt așa mari probleme, că alții vor să facă, eu vreau să fie efectiv o concurență între mine și stat și vreau să învingă statul. Vreau să mă înfrângă statul și să facă mai multe spitale, să renoveze mai multe, cu bani mai mulți, să construiască mai multe și eu să pierd de fiecare dată și să mă retrag, să fac în altă parte. Până ajung de așa în mici sătuce pe la munte, unde fac niște dispensare, pentru că în orașele mari statul este puternic”, a mai completat Codin Maticiuc pentru Libertatea.

