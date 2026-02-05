VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate personalități din showbizul românesc, și-a început cariera în televiziune acum 30 de ani, la doar 19 ani. Debutul său a avut loc în emisiunea „Bună dimineața!” de la PRO TV, iar ulterior a fost gazda unor proiecte de succes precum „Big Brother”, „Megastar” sau „Fabrica de Staruri”.

„Wow, da, 30 de ani! Nici nu-mi vine să cred. A fost un moment foarte special, plin de entuziasm. Aveam 19 ani și totul părea atât de grandios, ceea ce îmi crea multă anxietate să nu greșesc. Dar eram extrem de bucuroasă și mândră că sunt prezentatoarea uneia dintre cele mai importante emisiuni ale momentului, în fiecare zi, la cea mai importantă televiziune din România pentru mine. Totul era nou, fascinant, iar energia PRO TV-ului de atunci era incredibilă – era începutul unei ere în televiziune.

Privind acum înapoi, pot să spun că a fost ca și cum aș fi fost aruncată într-o mare în care nu prea știam să înot, dar am învățat foarte repede, cu ajutorul colegilor, care au fost incredibili și m-au făcut să mă simt parte dintr-o familie. Îmi amintesc că cea mai mare frică a mea în perioada aceea era să nu mă trezesc la timp și să nu ajung la emisiune. Trebuia să mă trezesc la 4:30 în fiecare dimineață și am avut de multe ori coșmaruri legate de asta. A fost o perioadă extrem de frumoasă, o școală incredibilă de viață și de televiziune. Am învățat enorm, am crescut, m-am format. Acolo s-au pus bazele carierei mele în televiziune și știu că acei ani vor avea mereu un loc special în inima mea”, a povestit vedeta, potrivit viva.ro.

Andreea Raicu este fericită și împlinită cu alegerea făcută

Deși cariera i-a adus faimă și recunoaștere, Andreea Raicu a mărturisit recent că, după ani petrecuți pe micile ecrane, simțea că a ajuns într-un punct în care nu se mai regăsea.

După retragerea din televiziune, Andreea s-a concentrat pe proiecte personale și afaceri, în special în domeniul fashion și lifestyle, integrând în parcursul său și dezvoltarea personală. Această schimbare i-a permis să își regăsească sensul și echilibrul în viață, demonstrând că succesul profesional nu trebuie să vină în detrimentul bunăstării personale.

„Da, au urmat multe proiecte frumoase și m-am bucurat de fiecare dintre ele. Televiziunea a fost o parte foarte importantă din viața mea. Dar la un moment dat am simțit că nu mă mai regăsesc în ceea ce făceam. Aveam nevoie să mă opresc, să-mi iau timp să înțeleg cine sunt dincolo de lumina reflectoarelor și ce îmi doresc cu adevărat să construiesc. Succesul era acolo, partea financiară era extraordinară, stabilitate, dar simțeam că lipsește ceva esențial: sensul.

Și mai era ceva – nevoia mea de a contribui mai mult, de a face ceva care să aibă un impact real asupra oamenilor. A fost o decizie foarte neașteptată pentru toată lumea, pentru că din exterior părea că am tot ce îmi pot dori. Dar a fost una dintre cele mai curajoase decizii din viața mea. Viața noastră este construită din etape, iar televiziunea a fost una dintre ele. În etapa în care sunt acum, sunt împăcată și fericită. Îmi place ceea ce fac acum, îmi dă sens și mă împlinește. Cred că succesul vine și din capacitatea de a te bucura de fiecare moment în care ești și de a nu te agăța de trecut”, a mai explicat ea.