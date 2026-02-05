„Hai să le fac o filmare” , se aude un schior în clip, în timp ce mai mulți copii exclamă entuziasmați: „Urșii, urșii!”. Deși momentul a fost considerat amuzant de cei prezenți, autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de animalele sălbatice.

„Imaginile surprinse astăzi (joi – n.r.) semnalează prezența unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov. O zonă frecventată de iubitorii de schi – copii și adulți. Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real!”, a transmis Jandarmeria Română.

Deși mama puilor nu și-a făcut apariția, turiștii au fost sfătuiți să fie precauți, anunță News. Jandarmii montani au intervenit pentru siguranța publicului și au recomandat ca, în cazul întâlnirii cu urși, să fie apelat numărul de urgență 112, evitând orice interacțiune cu animalele.