Conform INHGA, situaţia hidrometeorologică actuală, precipitaţiile prognozate, topirea zăpezilor şi evoluţia formaţiunilor de gheaţă pot genera viituri rapide pe râurile mici şi scurgeri semnificative pe versanţi, torenţi şi pâraie. „În acest context, se pot produce creşteri de debite şi niveluri, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, precizează sursa citată.

Pe lângă codul portocaliu, este în vigoare şi un cod galben, valabil între 5 februarie, ora 14.00, şi 6 februarie, ora 16.00, pentru râuri din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila şi Vrancea.

Specialiştii INHGA recomandă locuitorilor din zonele afectate prudenţă maximă. Aceştia sunt sfătuiţi să evite deplasările în apropierea râurilor, să nu traverseze zonele inundate sau podurile afectate de viituri. „Curăţaţi şanţurile şi rigolele din jurul locuinţelor şi protejaţi bunurile aflate în zone joase», adaugă aceştia.

Autorităţile locale rămân în alertă, fiind pregătite să intervină în caz de urgenţă. Locuitorii sunt îndemnaţi să respecte toate indicaţiile oficiale pentru a preveni incidentele cauzate de inundaţii.