„Azi, delegaţiile Statelor Unite, Ucrainei şi Rusiei au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, primul de acest fel în ultimele cinci luni”, a transmis Steve Witkoff prin intermediul contului său de X.

„Acest rezultat a fost obţinut mulţumită unor negocieri de pace aprofundate şi productive. Deşi mai rămâne o muncă semnificativă de făcut, progrese precum (schimbul de prizonieri – n.r.) demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate concrete şi contribuie la eforturi în vederea opririi războiului din Ucraina”, susține emisarul american.

Pe de altă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat joi că „157 de militari ruşi” au fost repatriaţi într-un „schimb cu 157 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene”.

Emiratele Arabe Unite şi Statele Unite au asigurat „o mediere umanitară” în vederea eliberării prizonierilor de război, a adăugat Ministerul rus al Apărării.

Ultimul schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia a avut loc pe 2 octombrie 2025, adică acum patru luni și trei zile. Ucraina a primit atunci 185 de prizonieri de război și 20 de civili deportați în Rusia.

Cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale – americano-ucrainene-ruse – de la Abu Dhabi s-a încheiat joi fără declarații care să indice vreun progres real în vederea încheierii păcii în Ucraina. În schimb, Kremlinul a anunțat în mijlocul discuțiilor că are o nouă solicitare, și anume ca toate țările să recunoască oficial regiunea ucraineană Donbas ca parte a Rusiei.