În mai 2007, Lori Coble din Orange County, California, se întorcea acasă împreună cu copiii ei când un camion a lovit mașina de familie în care se aflau.

Femeia și-a pierdut toți 3 copiii într-un accident rutier

În urma acelui accident rutier, au murit Kyle Christopher, în vârstă de cinci ani, Emma Lynn, de patru ani, și Katie Gene, de doi ani.

După această tragedie, părinții au încheiat un pact: să se sprijine reciproc și să nu își ia viața, în ciuda durerii uriașe. De asemenea, au decis să mai aibă copii.

După o tentativă eșuată de a renunța la vasectomie și după ce au luat în calcul adopția, cuplul a ales fertilizarea in vitro. Au fost obținuți trei embrioni sănătoși – două fete și un băiat.

Familia a avut apoi alți 3 copii

Tripleții s-au născut la aproape un an după moartea fraților mai mari, iar fiecare a primit al doilea prenume în memoria acestora: Jake Christopher, Ashley Lynn și Ellie Gene.

Chris recunoaște că i-au trebuit peste patru ani pentru a face față durerii pierderii copiilor. Povestește că, în primii trei ani de creștere a tripleților, bucuria se împletea cu disperarea și că adesea era nevoit să-și ascundă lacrimile.

Lori Coble, în schimb, s-a dedicat complet maternității și s-a implicat în acțiuni pentru siguranța rutieră. O prietenă a familiei, Becky Leonard, subliniază că Lori este o persoană extraordinară, iubită de toți, dar mai ales o mamă devotată.

Viață nouă și un diagnostic crunt: 2 operații de cancer și comă

În iunie 2025, femeia a început să se împiedice și să scape obiecte din mână. O lună mai târziu au apărut simptome asemănătoare unui accident vascular cerebral. Când colțul gurii a început să i se lase, soțul a dus-o imediat la spital.

Acolo a fost diagnosticată cu un gliom agresiv de gradul IV, adică o tumoră cerebrală gravă. Medicii i-au oferit două opțiuni: să înceapă tratamentul sau să profite cât mai bine de timpul care îi mai rămânea de trăit.

Fără terapie, femeia ar mai fi avut o lună, poate două de trăit; cu tratament, între 12 și 15 luni. Iar mama puternică a decis să lupte cu boala.

Prima intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea uneia dintre leziunile tumorale a avut loc pe 12 iulie. Lori și-a revenit rapid, însă a doua parte a tumorii a început să crească agresiv.

A urmat o nouă operație, mult mai riscantă, după care pacienta a suferit un accident vascular cerebral extins și a fost dusă din nou în sala de operație. A fost indusă în comă și a stat 40 de zile în spital.

Chris și mama ei au fost alături de ea în fiecare zi, inclusiv atunci când s-a constatat că avea nevoie de reabilitare specializată. Inițial, Lori a fost transferată într-un spital pentru persoane cu leziuni cerebrale, însă soțul a considerat că nu este un loc potrivit pentru ea. Lori își dorea să se întoarcă acasă, iar el a făcut tot posibilul pentru a-i asigura cea mai bună îngrijire.

Noi încercări pentru Lori: infecție la creier și pneumonie

După ce și-a pierdut controlul asupra părții stângi a corpului, Lori a avut nevoie de un dispozitiv special pentru a se ridica din pat. Cu timpul, și-a pierdut forța musculară și nu mai putea nici măcar să stea în scaunul cu rotile.

La jumătatea lunii noiembrie, soțul ei a dus-o la camera de gardă, unde medicii au descoperit o infecție gravă la nivelul creierului. A fost necesară o nouă operație, deși Lori spusese clar că se săturase de această situație.

Medicii au intervenit totuși și, datorită eforturilor lor, ea a început treptat să-și recapete puterile și să vorbească din nou în propoziții complete. La scurt timp însă, a făcut o pneumonie care a durat câteva săptămâni.

Bărbatul: Soția pe care o știam a dispărut, e incredibil că încă trăiește

Din septembrie, tatăl celor trei copii se află în concediu fără plată pentru a-și îngriji partenera. Costurile îngrijirii medicale la domiciliu ajung la 30.000 de dolari pe lună, astfel că familia a lansat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe.

„Soția pe care o știam a dispărut și nu știu dacă se va mai întoarce vreodată. Prin tot ce a trecut, a fost lovită de nenumărate ori, în timp ce zăcea la pământ. Este incredibil că încă trăiește”, spune Chris într-un interviu pentru revista People.

„Vreau să trăiască cât mai mult posibil. Nu știu însă cât timp mai avem. Fără ezitare, mi-aș da viața pentru ea. Dar nu pot face asta. Sunt neputincios”, mai spune el.

