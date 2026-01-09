În mai 2007, Lori Coble din Orange County, California, se întorcea acasă împreună cu copiii ei când un camion a lovit mașina de familie în care se aflau.

Femeia și-a pierdut toți 3 copiii într-un accident rutier

În urma acelui accident rutier, au murit Kyle Christopher, în vârstă de cinci ani, Emma Lynn, de patru ani, și Katie Gene, de doi ani.

După această tragedie, părinții au încheiat un pact: să se sprijine reciproc și să nu își ia viața, în ciuda durerii uriașe. De asemenea, au decis să mai aibă copii.

După o tentativă eșuată de a renunța la vasectomie și după ce au luat în calcul adopția, cuplul a ales fertilizarea in vitro. Au fost obținuți trei embrioni sănătoși – două fete și un băiat.

Familia a avut apoi alți 3 copii

Tripleții s-au născut la aproape un an după moartea fraților mai mari, iar fiecare a primit al doilea prenume în memoria acestora: Jake Christopher, Ashley Lynn și Ellie Gene.

Chris recunoaște că i-au trebuit peste patru ani pentru a face față durerii pierderii copiilor. Povestește că, în primii trei ani de creștere a tripleților, bucuria se împletea cu disperarea și că adesea era nevoit să-și ascundă lacrimile.

Lori Coble, în schimb, s-a dedicat complet maternității și s-a implicat în acțiuni pentru siguranța rutieră. O prietenă a familiei, Becky Leonard, subliniază că Lori este o persoană extraordinară, iubită de toți, dar mai ales o mamă devotată.

Viață nouă și un diagnostic crunt: 2 operații de cancer și comă

În iunie 2025, femeia a început să se împiedice și să scape obiecte din mână. O lună mai târziu au apărut simptome asemănătoare unui accident vascular cerebral. Când colțul gurii a început să i se lase, soțul a dus-o imediat la spital.

Acolo a fost diagnosticată cu un gliom agresiv de gradul IV, adică o tumoră cerebrală gravă. Medicii i-au oferit două opțiuni: să înceapă tratamentul sau să profite cât mai bine de timpul care îi mai rămânea de trăit.

Fără terapie, femeia ar mai fi avut o lună, poate două de trăit; cu tratament, între 12 și 15 luni. Iar mama puternică a decis să lupte cu boala.

Prima intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea uneia dintre leziunile tumorale a avut loc pe 12 iulie. Lori și-a revenit rapid, însă a doua parte a tumorii a început să crească agresiv.

A urmat o nouă operație, mult mai riscantă, după care pacienta a suferit un accident vascular cerebral extins și a fost dusă din nou în sala de operație. A fost indusă în comă și a stat 40 de zile în spital.

Chris și mama ei au fost alături de ea în fiecare zi, inclusiv atunci când s-a constatat că avea nevoie de reabilitare specializată. Inițial, Lori a fost transferată într-un spital pentru persoane cu leziuni cerebrale, însă soțul a considerat că nu este un loc potrivit pentru ea. Lori își dorea să se întoarcă acasă, iar el a făcut tot posibilul pentru a-i asigura cea mai bună îngrijire.

Noi încercări pentru Lori: infecție la creier și pneumonie

După ce și-a pierdut controlul asupra părții stângi a corpului, Lori a avut nevoie de un dispozitiv special pentru a se ridica din pat. Cu timpul, și-a pierdut forța musculară și nu mai putea nici măcar să stea în scaunul cu rotile.

La jumătatea lunii noiembrie, soțul ei a dus-o la camera de gardă, unde medicii au descoperit o infecție gravă la nivelul creierului. A fost necesară o nouă operație, deși Lori spusese clar că se săturase de această situație.

Medicii au intervenit totuși și, datorită eforturilor lor, ea a început treptat să-și recapete puterile și să vorbească din nou în propoziții complete. La scurt timp însă, a făcut o pneumonie care a durat câteva săptămâni.

Bărbatul: Soția pe care o știam a dispărut, e incredibil că încă trăiește

Din septembrie, tatăl celor trei copii se află în concediu fără plată pentru a-și îngriji partenera. Costurile îngrijirii medicale la domiciliu ajung la 30.000 de dolari pe lună, astfel că familia a lansat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe.

„Soția pe care o știam a dispărut și nu știu dacă se va mai întoarce vreodată. Prin tot ce a trecut, a fost lovită de nenumărate ori, în timp ce zăcea la pământ. Este incredibil că încă trăiește”, spune Chris într-un interviu pentru revista People.

„Vreau să trăiască cât mai mult posibil. Nu știu însă cât timp mai avem. Fără ezitare, mi-aș da viața pentru ea. Dar nu pot face asta. Sunt neputincios”, mai spune el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Vremea în perioada 12 ianuarie - 8 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Știri România 08:09
Vremea în perioada 12 ianuarie – 8 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Analiză
Știri România 07:00
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
Fanatik.ro
El a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa. Pe ce s-a bazat și ce așteptări avea de la român
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Stiri Mondene 09:40
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cine este doctorul Cezar Amititeloaie, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 09:00
Cine este doctorul Cezar Amititeloaie, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
ObservatorNews.ro
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului
KanalD.ro
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 08 ian.
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit altor entități publice
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii