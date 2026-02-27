Hoața ascunsă în congelator, găsită după urmele de sânge

O cofetărie din orașul spaniol Terrassa a fost ținta unui jaf neobișnuit, în noaptea de vineri, 20 februarie. O femeie a intrat prin efracție pentru a fura și în timp ce spărgea un geam, s-a tăiat și a început să sângereze, iar urmele de sânge au rămas împrăștiate pe podea.

Potrivit informațiilor făcute publice, hoața nu și-a calculat bine timpul. După ce a căutat peste tot, nu a mai reușit să fugă și, în încercarea de a evita să fie prinsă de polițiști, s-a ascuns într-un congelator.

Când agenții au ajuns la fața locului, au observat imediat urmele de sânge și au început să inspecteze spațiul. La scurt timp, au descoperit-o pe femeie ascunsă în congelator, printre prăjituri. Ea a fost arestată pentru furt prin efracție și a fost prezentată deja în fața instanței. Nu au fost făcute publice informații privind vârsta, naționalitatea sau eventualele antecedente.

Familia, nevoită să închidă temporar afacerea

Cofetăria vizată este administrată de o mamă și cele două fiice ale sale.

Cele trei au relatat cazul pe rețelele sociale, exprimându-și nemulțumirea și spunând că „este foarte nedrept” ca un astfel de lucru să se întâmple într-o afacere de familie.

Una dintre fiice a explicat că este extrem de frustrant să te trezești la ora trei dimineața pentru a pregăti produsele și să descoperi că localul a fost spart și distrus.

Din cauza rănirii suspectei, spațiul a fost murdărit cu sânge, iar familia a fost nevoită să angajeze un serviciu specializat de curățenie pentru a dezinfecta complet unitatea. În plus, faptul că femeia s-a ascuns în congelator a dus la compromiterea întregii producții pregătite pentru weekend.

Datorită expunerii cazului în mediul online, numeroase persoane și-au arătat solidaritatea, iar când cofetăria s-a redeschis, mulți clienți au venit să cumpere produse pentru a sprijini afacerea.

