În UE, trei sferturi dintre decese sunt bărbați

În Marea Britanie (date provizorii 2024), 76% dintre decesele rutiere au fost bărbați, iar aceștia au reprezentat 61% din totalul victimelor, conform Departamentului Transporturilor.

În UE, Comisia Europeană raportează o proporție similară: aproape trei sferturi din morți sunt bărbați.

În Australia (date până la mijlocul lui 2025), bărbații au murit de circa trei ori mai des decât femeile în accidente, potrivit Centrului Național de Date privind Siguranța Rutieră.

În Irlanda (date provizorii 2024), situația este aceeași – bărbații reprezintă circa 75% dintre decese. Iar în SUA, în 2023, 72,5% dintre victimele mortale în trafic au fost bărbați: 29.584 față de 11.229 femei.

Factorii principali: viteza, consumul de alcool sau droguri și nepurtarea centurii

Aceste cifre arată că problema nu ține de „abilitățile” șoferilor, ci de comportamentul asociat mai frecvent cu bărbații.

Factorii principali sunt viteza excesivă, consumul de alcool sau droguri și refuzul purtării centurii de siguranță.

În Marea Britanie, „Fatal 4” include exact aceste cauze, iar în SUA, rapoartele federale pentru 2023 confirmă că viteza a fost implicată în 29% din decese, iar alcoolul în 30%, cu bărbații dominați numeric în ambele categorii.

La capitolul vătămări, există unele diferențe între femei și bărbați în aceleași tipuri de accidente, dar acestea se datorează mai degrabă designului vehiculelor și testelor de siguranță, care au fost calibrate istoric pe manechine masculine.

De exemplu, așa-numitele manechine „feminine” sunt de fapt doar versiuni mai mici ale celor masculine, fără a reflecta anatomia și vulnerabilitățile reale ale femeilor. Astfel, diferențele țin de biomecanică și echipamente, nu de „priceperea” la volan.

Bărbații conduc mai riscant

Indiferent de regiune – SUA, Marea Britanie, UE, Australia sau Irlanda – raportul se repetă: aproximativ 75% dintre victimele mortale sunt bărbați.

Acest fapt nu dovedește superioritatea femeilor la condus, ci doar evidențiază că bărbații adoptă mai frecvent comportamente de risc.

Așadar, vechiul clișeu despre „șoferi slabi” nu este o observație realistă, ci o formă de misoginie mascată în „sfat popular”, care ignoră datele concrete.

