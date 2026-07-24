Succesul Coreei de Sud este atribuit unui sistem național de sănătate eficient, rate scăzute de fumat în rândul femeilor, nutriției adecvate din copilărie și accesului larg la educație. În 2023, speranța de viață a femeilor sud-coreene era între 86 și 87 de ani.

Studiul estimează o speranță medie de viață de 90,8 ani pentru femeile sud-coreene în 2030, cu o probabilitate de 57% să depășească acest prag. În prezent, țara se confruntă cu cea mai scăzută rată a natalității la nivel global.

Femeile din Coreea de Sud ar putea deveni, până în 2030, primul grup național din istorie care să atingă o speranță medie de viață de peste 90 de ani, conform unui studiu publicat, în 2017, în prestigioasa revistă „The Lancet”.

Studiul, realizat de o echipă de cercetători de la Imperial College London, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, estimează că există o probabilitate de 57% ca acest prag să fie depășit.

Cum a fost realizată prognoza

Previzionarea mortalității implică provocări complexe, având în vedere că fiecare model statistic are limitele sale. Pentru a reduce incertitudinea, echipa condusă de Vasilis Kontis și Majid Ezzati a utilizat un ansamblu de 21 de modele statistice diferite, cunoscut sub numele de „Bayesian model ensemble”.

Această metodă, inspirată din prognoza meteo, ia în calcul și discrepanțele dintre modele, oferind o estimare mai robustă.

Rezultatele cercetării poziționează femeile sud-coreene pe un loc fruntaș, cu o speranță medie de viață de 90,8 ani în 2030, înaintea femeilor din Franța, Spania și Japonia, ale căror valori sunt estimate în jurul a 88 de ani.

Diferența nu este una întâmplătoare; specificitățile Coreei de Sud par să fi avut un rol crucial în creșterea acestei estimări.

Depășirea „pragului biologic” de 90 de ani

Cercetarea contrazice o convingere anterioară a demografilor, care considerau că 90 de ani reprezintă o limită naturală a speranței de viață naționale.

„Până la începutul acestui secol, mulți cercetători credeau că speranța de viață nu va depăși niciodată 90 de ani”, a declarat Majid Ezzati.

De ce excelează Coreea de Sud

Potrivit studiului, succesul Coreei de Sud se datorează mai multor factori. Sistemul național de asigurări de sănătate, implementat încă din anii ’80, acoperă aproape întreaga populație.

În plus, gestionarea eficientă a riscurilor cardiovasculare, ratele scăzute de fumat în rândul femeilor, tensiunea arterială redusă și nutriția adecvată din copilărie au contribuit semnificativ.

„Coreea de Sud a făcut multe lucruri bine”, a subliniat Ezzati, adăugând egalitatea relativă din societate și accesul larg la educație și nutriție de calitate.

Până în 2023, speranța de viață a femeilor sud-coreene la naștere era estimată între 86 și 87 de ani. Deși pandemia din 2022 a afectat temporar aceste cifre, tendința de creștere pare să se fi reluat ulterior.

Un paradox demografic

În ciuda proiecțiilor optimiste privind longevitatea, Coreea de Sud se confruntă cu o provocare demografică majoră: are cea mai scăzută rată a natalității din lume, sub un copil per femeie.

Deși țara excelează în prelungirea duratei de viață, rata scăzută a nașterilor va avea un impact profund asupra societății în deceniile următoare.

Un sistem de sănătate pentru o populație mai longevivă implică o structură de costuri ridicate și necesită o planificare serioasă.

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