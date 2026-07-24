Prezentă recent la o gală care a avut loc în Brașov, celebra impresară a vorbit despre viața ei, afirmând că se simte foarte bine și este iubită de cei din jur.

„Acum sunt super ok! Am foarte mare grijă de mine, sunt foarte fericită și liniștită. Îl am pe Ronald lângă mine, care nu lasă absolut nimic să se apropie, are mare grijă de mine! Nimic rău nu se apropie de mine. Am copiii alături, care mă înconjoară cu multă dragoste. Și toate realizările mele mă fac să mă simt bine eu în pielea mea.

Acum nu mai am nimic de demonstrat nimănui, pentru că eu sunt Anamaria Prodan! Numai Dumnezeu te poate doborî, eu așa cred. Și dacă ești un om bun, El te susține, nu te doboară niciodată! Nu s-a născut om care să mă doboare”, a spus Anamaria Prodan pentru Click.

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Iubita lui Ronald Gavril și-a amintit și ce a învățat de la mama ei, dezvăluind care a fost cel mai important sfat pe care l-a primit de la Ionela Prodan, celebra femeie care i-a dat viață.

„Cred că mama mea a pus în mine atât de multă dragoste, pasiune, muncă, tenacitate, încât sfaturile ei erau doar: «Mami, să nu uiți să fii om! Mami, să nu uiți să ajuți, pentru că din ce ți-a dat Dumnezeu, trebuie să dai întotdeauna mai departe. În primul rând dragoste față de semenii tăi»! Și asta am făcut toată viața”, a încheiat Anamaria Prodan.

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