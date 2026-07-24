Deși sunt împreună încă din adolescență, Selly mărturisește că secretul relației cu Smaranda nu constă în cadouri extravagante sau surprize spectaculoase, ci în sprijinul necondiționat din momentele mai puțin vizibile pe rețelele de socializare.

Selly: „Cele mai frumoase gesturi nu sunt cele spectaculoase”

Creatorul de conținut a evidențiat rolul pe care Smaranda l-a avut în momentele sale de epuizare profesională.

„În ultimii ani au existat multe perioade în care am fost foarte obosit, stresat sau prins între zeci de proiecte. Cred că cele mai importante gesturi au fost tocmai cele prin care m-a ajutat să rămân echilibrat. Faptul că a fost acolo în momentele dificile, că a știut când să mă susțină, când să mă încurajeze și când să-mi spună să iau o pauză. Au existat și surprize, cadouri și momente frumoase, bineînțeles. Dar dacă mă întrebi ce a însemnat cel mai mult pentru mine, răspunsul este simplu: consecvența.”, a declarat Selly pentru VIVA!.

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Vloggerul susține că gelozia nu își găsește locul în cuplul lor. Selly consideră că respectul elimină motivele inutile de certuri sau suspiciuni.

„Nu mă consider o persoană geloasă. Cred că, după atâția ani împreună, relația noastră este construită pe multă încredere și respect reciproc. Iar când ai aceste lucruri, nu mai simți nevoia să controlezi, să verifici sau să transformi orice situație într-un motiv de tensiune”, a punctat el.

Cum se înțelege Selly cu părinții Smarandei

Legătura dintre cele două familii este una la fel de strânsă. Dacă părinții lui Selly au avut mereu cuvinte de laudă la adresa Smarandei, se pare că și Selly se bucură de o relație excelentă cu viitorii „socri”.

“Mă înțeleg foarte bine cu părinții Smarandei și cred că sunt norocos din punctul acesta de vedere. (…)Cât despre mesele în familie, la noi atmosfera este relaxată, cu multe glume, povești și discuții despre tot felul de subiecte”, a declarat Selly pentru VIVA!.

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