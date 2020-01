Fericirea vine din lucruri mărunte în Australia. Nineta Bărbulescu, ambasadorul României la Canberra: „Respirăm fără mască”

De Mihai Toma,

“În sfârșit, respirăm fără mască. Mulțumesc domnului Laurențiu Nicolae pentru drumul de la Melbourne azi-noapte, cu purificatoarele de aer indoor. Gratitudinea mea tuturor celor care, prin mesaje, gânduri de bine şi rugăciuni, ne-au ajutat să trecem prin cea mai dificilă perioadă în Australia”, spune, de la Canberra, Nineta Bărbulescu, 51 de ani, care, pe 6 ianuarie, s-a bucurat ca un copil de ploaia căzută peste capitală, dar “insuficientă”.

«Am căutat disperați o mască pentru fetița noastră de două luni»

Proaspătă mămică, diplomatul a mărturisit că a trăit momente cumplite: “Am căutat disperați o mască pentru bebeluşa noastră de două luni. Am avut noroc și am găsit după două zile. Totul e ok”.



Au fost momente groaznice peste tot. “Nu s-a putut respira fără mască în ambasadă. În plus, rezerviştii au fost mobilizați pentru prima dată în istoria Australiei, 3.000 de militari pentru eforturile de evacuare”, spune diplomatul.

Ambasador de 7 ani, are cinci copii

Gălățeanca, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Kiribati, Samoa, Insulele Solomon, Tuvalu şi Vanuatu din 2013, a mărturisit că ea și familia au luat zilnic paracetamol pentru dureri de cap.

Ne usturau ochii, iar fumul e încă în fiecare ungher din casă. Nineta Bărbulescu:

Nineta și Dan Bărbulescu au cinci copii, Tudor, Victor, Cristian, David, și fetița venită pe lume în noiembrie.