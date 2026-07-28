Ferma Bank, întinsă pe o suprafață de 162 de hectare în Ramsey St Mary’s, comitatul Cambridgeshire, este gestionată de familia Croft de cinci generații, încă din anul 1904. Anul acesta însă, munca depusă pe parcursul lunilor de cultură s-a transformat într-o pierdere financiară devastatoare.

Prețul de achiziție pentru ultima lor recoltă de cartofi s-a prăbușit la doar 5 lire sterline pe tonă. Prin comparație, prețul mediu obișnuit la care fermierii sperau să-și valorifice marfa varia între 120 și 200 de lire sterline pe tonă.

Muncă de luni de zile, vândută ca furaj sub privirile copiilor

Pierderea financiară este dublată de o încărcătură emoțională grea pentru întreaga familie, care asistă neputincioasă la devalorizarea muncii de o viață.

„E sfâșietor să vezi că toată munca grea a fermei nu aduce niciun rezultat. Este devastator volumul de muncă pe care îl depunem cu toții”, a dezvăluit Lynden Croft.

Impactul cel mai dureros a fost resimțit în momentul în care primul lot din recoltă, însumând 58 de tone, a fost încărcat în camioane pentru a fi dus la ferme de animale.

„Fiul nostru de 9 ani l-a privit pe bunicul său cum încărca cartofii pentru care munciserăm din greu să-i cultivăm, doar pentru ca aceștia să fie trimiși pentru furaje, pentru că pur și simplu nu-i puteam vinde. S-au depus luni de muncă asiduă, timp și grijă pentru a cultiva acești cartofi, așa că este devastator să-i vezi părăsind ferma în felul acesta”, a povestit Jo Croft, în vârstă de 43 de ani.

Membrii familiei mărturisesc că, deși piața agricolă a avut mereu perioade instabile, situația actuală este una dintre cele mai dificile din ultimele decenii, mai ales că pierderile nu mai pot fi compensate de la un an la altul.

Supraproducția din Europa și scumpirea îngrășămintelor au prăbușit piața

Reprezentanții organizației de profil GB Potatoes au confirmat că problema afectează numeroși producători din Regatul Unit.

Situația critică a fost cauzată de un nivel ridicat al producției înregistrat anul trecut atât în Marea Britanie, cât și pe continentul european, combinat cu stocuri mari rămase neconsumate din sezoanele anterioare.

Piața s-a supraalimentat cu o cantitate de cartofi pe care lanțurile comerciale nu au mai putut-o absorbi, provocând o prăbușire brutală a prețurilor de achiziție liberă. În plus, costurile de producție au explodat pentru fermieri.

Pe lângă prețurile prăbușite la vânzare, cultivatorii s-au confruntat și cu o creștere masivă a cheltuielilor operative.

Brian Croft, în vârstă de 75 de ani, tatăl lui Lynden, a explicat că numai îngrășămintele necesare pentru cultura de cartofi au ajuns să coste 460 de lire sterline pe tonă.

Având în vedere că ferma folosește în jur de 40 de tone de îngrășământ pe sezon, cheltuielile fixe devin uriașe și imposibil de acoperit atunci când marfa se vinde cu 5 lire tona.

Organizațiile din domeniul agriculturii avertizează că, în lipsa unor măsuri de echilibrare a pieței și de sprijinire a cultivatorilor, tot mai mulți fermieri tradiționali vor fi fi împinși spre faliment, fiind imposibil să continue producția pe baza unor pierderi financiare atât de mari.

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