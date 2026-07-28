Potrivit publicației italiene Panorama, această măsură are două obiective principale: reducerea deșeurilor electronice din Europa, estimate la 35 de milioane de tone anual, și combaterea obsolescenței programate.

Produsele vizate de noua legislație

Noua legislație vizează produsele reglementate de standardele europene privind ecodesign-ul, care cer fabricanților să conceapă bunuri mai ușor de reparat și reciclat. Printre acestea se numără electrocasnicele mari, precum mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, frigiderele, congelatoarele, dar și electrocasnicele mici, cum sunt aspiratoarele și cuptoarele.

De asemenea, sunt incluse electronicele de consum, cum ar fi telefoanele inteligente, tabletele, telefoanele fără fir și, în curând, computerele. Monitoarele, televizoarele, serverele și sistemele de stocare a datelor sunt și ele acoperite de reglementări. Singura excepție de la dreptul la reparație este atunci când reparația este imposibilă din punct de vedere tehnic.

Reparații contra cost, dar cu transparență

Dreptul la reparație nu înseamnă că serviciile vor fi gratuite pentru produsele ieșite din garanție. Producătorii pot percepe o taxă, dar aceasta trebuie să fie transparentă și comunicată clar înainte de intervenție.

Directiva introduce un formular standard european, disponibil în toate statele membre, care va detalia costurile reparației (inclusiv manopera și piesele), timpul estimat pentru finalizare, disponibilitatea unui produs de înlocuire pe durata reparației și termenul de valabilitate al ofertei (30 de zile). Aceste măsuri permit consumatorilor să compare mai multe oferte înainte de a lua o decizie.

O altă inovație este obligativitatea producătorilor de a pune la dispoziție piese de schimb și manuale tehnice la prețuri „rezonabile”. Totuși, acest termen a atras critici atât din partea organizațiilor de consumatori, cât și a tehnicienilor din domeniu, care consideră că interpretarea lui poate varia. Ceea ce pentru un producător este rezonabil, ar putea fi considerat exagerat de către consumator.

Alt avantaj al noii directive

Un alt avantaj al noii directive este extinderea automată a garanției legale cu 12 luni pentru produsele care sunt reparate în perioada de garanție inițială de 24 de luni. Această măsură este menită să încurajeze consumatorii să opteze pentru reparații, în loc să înlocuiască produsele defecte.

Totuși, Panorama avertizează că producătorii ar putea încerca să profite de această situație prin oferirea de garanții extinse contra cost chiar înainte de expirarea garanției legale.

Pe lângă acestea, directiva prevede crearea unui portal online unic la nivel european până la 31 iulie 2027. Acesta va permite utilizatorilor să găsească service-uri autorizate, să cumpere produse recondiționate sau să participe la inițiative de reparație colaborativă, precum repair café-urile.

Unele țări, precum Austria, au introdus și stimulente financiare pentru a sprijini aceste măsuri, cum ar fi un „bonus pentru reparații” de până la 200 de euro sau reduceri semnificative de TVA pentru servicii de reparații.

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