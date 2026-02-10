Măsura vizează reducerea dependenței Uniunii Europene de îngrășămintele chimice importate și scăderea costurilor de producție pentru agricultori.

Această decizie modifică Directiva Nitraților, oferind statelor membre posibilitatea de a înlocui îngrășămintele minerale sintetice cu o alternativă sustenabilă, derivată chiar din activitatea zootehnică.

Ce este RENURE și cum funcționează

RENURE (Nitrogen Recovered from Manure – Azot recuperat din gunoi de grajd) reprezintă o categorie de produse fertilizante obținute prin tehnici inovatoare de procesare a dejecțiilor animalelor.

Spre deosebire de gunoiul de grajd brut, nutrienții din RENURE sunt transformați în forme chimice pe care plantele le pot absorbi rapid.

Avantajele tehnice subliniate de Comisie includ:

Eficiență: Asimilare rapidă de către culturi;

Siguranță: Risc redus de poluare a apei comparativ cu gunoiul de grajd neprocesat;

Flexibilitate: Posibilitatea de a fi aplicat în cantități mai mari decât plafoanele anterioare pentru dejecții, înlocuind direct chimicalele.

Autonomie strategică și „deșeuri transformate în valoare”

Măsura are o puternică componentă geopolitică și economică. Prin încurajarea producției interne de fertilizanți, UE își consolidează „autonomia strategică”, devenind mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor internaționale pentru îngrășămintele chimice.

„Odată cu adoptarea acestor noi reguli privind RENURE, Europa transformă deșeurile în valoare – reducând importurile de îngrășăminte, sprijinind competitivitatea fermierilor și consolidând autonomia noastră strategică, protejând în același timp apa și mediul”, a declarat Jessika Roswall, comisarul european pentru Mediu.

Condiții de aplicare

Deși regulile au fost relaxate, ele vin însoțite de garanții de mediu. Statele care aleg să implementeze sistemul trebuie să se asigure că protecția apelor împotriva poluării cu nitrați este menținută la standarde înalte.

Adoptarea oficială de luni vine ca urmare a votului favorabil dat de statele membre în septembrie 2025.

Implementarea nu este automată pentru toate țările UE: amendamentul se va aplica doar statelor membre care decid să autorizeze RENURE și care vor transpune noile norme în legislația națională.

