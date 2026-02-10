Măsura vizează reducerea dependenței Uniunii Europene de îngrășămintele chimice importate și scăderea costurilor de producție pentru agricultori.

Această decizie modifică Directiva Nitraților, oferind statelor membre posibilitatea de a înlocui îngrășămintele minerale sintetice cu o alternativă sustenabilă, derivată chiar din activitatea zootehnică.

Ce este RENURE și cum funcționează

RENURE (Nitrogen Recovered from Manure – Azot recuperat din gunoi de grajd) reprezintă o categorie de produse fertilizante obținute prin tehnici inovatoare de procesare a dejecțiilor animalelor.

Spre deosebire de gunoiul de grajd brut, nutrienții din RENURE sunt transformați în forme chimice pe care plantele le pot absorbi rapid.

Avantajele tehnice subliniate de Comisie includ:

  • Eficiență: Asimilare rapidă de către culturi;
  • Siguranță: Risc redus de poluare a apei comparativ cu gunoiul de grajd neprocesat;
  • Flexibilitate: Posibilitatea de a fi aplicat în cantități mai mari decât plafoanele anterioare pentru dejecții, înlocuind direct chimicalele.

Autonomie strategică și „deșeuri transformate în valoare”

Măsura are o puternică componentă geopolitică și economică. Prin încurajarea producției interne de fertilizanți, UE își consolidează „autonomia strategică”, devenind mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor internaționale pentru îngrășămintele chimice.

„Odată cu adoptarea acestor noi reguli privind RENURE, Europa transformă deșeurile în valoare – reducând importurile de îngrășăminte, sprijinind competitivitatea fermierilor și consolidând autonomia noastră strategică, protejând în același timp apa și mediul”, a declarat Jessika Roswall, comisarul european pentru Mediu.

Condiții de aplicare

Deși regulile au fost relaxate, ele vin însoțite de garanții de mediu. Statele care aleg să implementeze sistemul trebuie să se asigure că protecția apelor împotriva poluării cu nitrați este menținută la standarde înalte.

Adoptarea oficială de luni vine ca urmare a votului favorabil dat de statele membre în septembrie 2025.

Implementarea nu este automată pentru toate țările UE: amendamentul se va aplica doar statelor membre care decid să autorizeze RENURE și care vor transpune noile norme în legislația națională.

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției"
Știri România 18:41
Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Știri România 18:17
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți". Cum va fi dubla cu Craiova
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil"
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român"
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit"
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea". Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar..."
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax.ro
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
KanalD.ro
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie

Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți"
Fanatik.ro
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe