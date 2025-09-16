Relansarea programului RABLA pentru tractoare

Florin Barbu a precizat că România este încă în discuții cu Comisia Europeană pentru a institui un nou mecanism de finanțare destinat fermierilor, similar creditului agricol existent, prin care dobânda să fie fixă, de 1,95%, iar ROBOR și celelalte costuri să fie suportate de Ministerul Agriculturii.

„Știm constrângerile bugetare actuale și faptul că nu mai pot fi acordate scheme de ajutor de stat pentru investiții în zootehnie, însă, în contextul unor investiții de aproape 2 miliarde de euro în procesare, este esențial să asigurăm materia primă românească necesară. De aceea, consider că sunt necesare măsuri fiscale pentru deblocarea investițiilor, în sprijinul fermierilor și procesatorilor”, a declarat Florin Barbu.

Prima măsură anunțată vizează relansarea programului RABLA pentru tractoare, cu finanțare atât din fonduri europene, cât și din Fondul pentru Mediu. „Acest program nu doar că sprijină fermierii, dar poate impulsiona și industria de tractoare din România”, a subliniat Barbu.

Pe plan fiscal, ministrul agriculturii a enumerat trei direcții majore:

Fermierii care fac investiții în ferme și procesare pot recupera 50% din valoarea acestora, pe 10 ani, prin scutirea de taxe și impozite locale. Presiunea creditării va fi redusă prin posibilitatea ca fermierii să deducă până la 2% din marja fixă a contractelor de credit din impozitul pe profit. ONG-urile, fundațiile, asociațiile de udători și cooperativele agricole vor putea direcționa 2% din impozitul pe profit pentru desfășurarea activităților și angajarea de personal în infrastructura secundară de irigații.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

România, lider la exportul de grâu și porumb

Floin Barbu a evidențiat că investițiile din ultimii ani în sistemul de irigații au plasat România pe primele locuri la producția de cereale în Uniunea Europeană, iar în 2023 și 2024 țara noastră a fost lider la exportul de grâu și porumb.

„Avem nevoie de investiții continue și de finanțare corectă, așa cum am reușit în 2024, când fermierii au beneficiat de credite cu o dobândă fixă de 1,95%, suportată de Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe – o premieră în ultimii 30 de ani”, a menționat Florin Barbu.

El a mai spus că PSD își propune transformarea acestor măsuri în acte normative, care vor fi discutate în coaliția de guvernare. „Aceste inițiative ar aduce beneficii importante agriculturii românești și ar răspunde preocupărilor fermierilor și procesatorilor”, a concluzionat ministrul Agriculturii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE