UNTOLD, un fenomen muzical

Lansat în 2015 la Cluj-Napoca, UNTOLD a devenit rapid un reper în industria muzicală internațională. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți, fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente de muzică electronică din Europa.

Evenimentul a adus beneficii economice semnificative pentru Cluj-Napoca și România, promovând turismul și cultura țării. 

Însă, succesul UNTOLD a fost însoțit de numeroase controverse.

Controverse și probleme legale la UNTOLD

Prima ediție a festivalului a fost organizată ilegal, folosind documente falsificate pentru a obține finanțare de la Primăria Cluj-Napoca. 

Fostul președinte al Federației SHARE, organizatorul inițial, a fost condamnat pentru această faptă.

Bogdan Buta, fondatorul UNTOLD, a fost implicat într-un dosar de agresiune sexuală asupra minorilor, ulterior clasat.

Avocații săi au declarat: „Suntem convinși că justiția îi va trage la răspundere pe cei responsabili de acest atac mediatic.”

Procesul cu Institutul Național al Patrimoniului

În prezent, UNTOLD se află în mijlocul unui nou proces cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) privind plata taxei de timbru pentru bilete. Această taxă este obligatorie pentru evenimentele organizate pe suprafețe aflate în patrimoniul cultural național, cum este Parcul Central din Cluj-Napoca.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

INP cere din nou plata taxei de timbru pentru bilete, conform legii pentru evenimentele din zone protejate de patrimoniul cultural național. Surse juridice spun că sumele în joc se ridică la milioane de lei.

În 2019, INP a câștigat definitiv un proces similar pentru edițiile din 2017 și 2018. În 2023, a fost deschis un nou proces pentru recuperarea taxei aferente ediției din 2021, în valoare de 382.940,57 lei.

Organizatorii UNTOLD contestă interpretarea INP, argumentând că evenimentul are un rol de promovare culturală și turistică. Ei susțin că doar o parte din festival se desfășoară în zona protejată, mai exact „85% dintre spectatori participă la concertele din zonele neprotejate”, spun organizatorii.

Reprezentanții UNTOLD au argumentat că perceperea unei taxe de 2% din valoarea totală a biletelor este disproporționată și nu reflectă corect realitatea evenimentului.

Datorii și probleme financiare

Potrivit Gazeta de Cluj, în 2023, firma Untold Production SRL a raportat o cifră de afaceri de 21 de milioane de euro, cu un profit net de aproape 1 milion de euro. Însă, compania are datorii de peste 5 milioane de euro.

În 2024, INP a intentat un nou proces pentru recuperarea sumei de 1.251.548 lei, reprezentând taxa de monumente istorice pentru ediția din acel an.

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Retragerea artiștilor de la UNTOLD

Probleme recente includ și retragerea unor artiști anunțați inițial în lineup, precum Paraziții și Vama. Aceștia au invocat motive logistice sau diferențe de viziune cu organizatorii UNTOLD.

Comunitatea locală a semnalat în repetate rânduri probleme legate de nivelul de zgomot, impactul asupra mediului și gestionarea resurselor publice în contextul festivalului UNTOLD.

Criticii susțin că beneficiile comerciale pentru organizatori sunt disproporționat mai mari decât câștigurile pentru oraș. Autoritățile au fost acuzate că minimizează aceste discuții pentru a nu afecta imaginea Clujului drept „capitală a festivalurilor”.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum s-a îmbrăcat Antonia la nunta Alinei Eremia. Artista a atras toate privirile cu rochia ei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
GSP.RO
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
GSP.RO
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit
Parteneri
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Insula iubirii, 18 august 2025. Anunțul lui Radu Vâlcan schimbă regulile jocului. „Am căzut în ispită”. Ce se întâmplă după Consiliul focului
Tvmania.ro
Insula iubirii, 18 august 2025. Anunțul lui Radu Vâlcan schimbă regulile jocului. „Am căzut în ispită”. Ce se întâmplă după Consiliul focului

Alte știri

Vlad Pascu află abia în 21 august ce sentință primește, după accidentul mortal din 2 Mai. Ce le-au cerut avocaţii săi magistraţilor
Știri România 10:58
Vlad Pascu află abia în 21 august ce sentință primește, după accidentul mortal din 2 Mai. Ce le-au cerut avocaţii săi magistraţilor
Toți locuitorii din sectoarele 2,3 și 4 din București sunt fără apă caldă: „Sper să depistăm avaria”
BREAKING NEWS
Știri România 10:57
Toți locuitorii din sectoarele 2,3 și 4 din București sunt fără apă caldă: „Sper să depistăm avaria”
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

De ce nu ar mai apărea George Burcea în sezonul 2 din „Wednesday”. Ce salariu ar fi cerut pentru serialul de pe Netflix
Stiri Mondene 11:37
De ce nu ar mai apărea George Burcea în sezonul 2 din „Wednesday”. Ce salariu ar fi cerut pentru serialul de pe Netflix
Cum a apărut Ilie Năstase la plajă cu Ioana Simion. Dovada că relația lor e încă tensionată
Stiri Mondene 11:34
Cum a apărut Ilie Năstase la plajă cu Ioana Simion. Dovada că relația lor e încă tensionată
Parteneri
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Elle.ro
Alina Eremia s-a căsătorit! Cum arată superba rochie de mireasă pe care a purtat-o artista la nunta cu Edi Barbu. Foto
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
TVMania.ro
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
ObservatorNews.ro
HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
GSP.ro
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Mediafax.ro
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Wowbiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
KanalD.ro
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Politic

Dani Mocanu a anunțat la concert că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni. Faptele s-au prescris: „Dumnezeu m-a ajutat”
Politică 11:38
Dani Mocanu a anunțat la concert că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni. Faptele s-au prescris: „Dumnezeu m-a ajutat”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează