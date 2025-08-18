UNTOLD, un fenomen muzical

Lansat în 2015 la Cluj-Napoca, UNTOLD a devenit rapid un reper în industria muzicală internațională. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți, fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente de muzică electronică din Europa.

Evenimentul a adus beneficii economice semnificative pentru Cluj-Napoca și România, promovând turismul și cultura țării.

Însă, succesul UNTOLD a fost însoțit de numeroase controverse.

Controverse și probleme legale la UNTOLD

Prima ediție a festivalului a fost organizată ilegal, folosind documente falsificate pentru a obține finanțare de la Primăria Cluj-Napoca.

Fostul președinte al Federației SHARE, organizatorul inițial, a fost condamnat pentru această faptă.

Bogdan Buta, fondatorul UNTOLD, a fost implicat într-un dosar de agresiune sexuală asupra minorilor, ulterior clasat.

Avocații săi au declarat: „Suntem convinși că justiția îi va trage la răspundere pe cei responsabili de acest atac mediatic.”

Procesul cu Institutul Național al Patrimoniului

În prezent, UNTOLD se află în mijlocul unui nou proces cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) privind plata taxei de timbru pentru bilete. Această taxă este obligatorie pentru evenimentele organizate pe suprafețe aflate în patrimoniul cultural național, cum este Parcul Central din Cluj-Napoca.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

INP cere din nou plata taxei de timbru pentru bilete, conform legii pentru evenimentele din zone protejate de patrimoniul cultural național. Surse juridice spun că sumele în joc se ridică la milioane de lei.

În 2019, INP a câștigat definitiv un proces similar pentru edițiile din 2017 și 2018. În 2023, a fost deschis un nou proces pentru recuperarea taxei aferente ediției din 2021, în valoare de 382.940,57 lei.

Organizatorii UNTOLD contestă interpretarea INP, argumentând că evenimentul are un rol de promovare culturală și turistică. Ei susțin că doar o parte din festival se desfășoară în zona protejată, mai exact „85% dintre spectatori participă la concertele din zonele neprotejate”, spun organizatorii.

Reprezentanții UNTOLD au argumentat că perceperea unei taxe de 2% din valoarea totală a biletelor este disproporționată și nu reflectă corect realitatea evenimentului.

Datorii și probleme financiare

Potrivit Gazeta de Cluj, în 2023, firma Untold Production SRL a raportat o cifră de afaceri de 21 de milioane de euro, cu un profit net de aproape 1 milion de euro. Însă, compania are datorii de peste 5 milioane de euro.

În 2024, INP a intentat un nou proces pentru recuperarea sumei de 1.251.548 lei, reprezentând taxa de monumente istorice pentru ediția din acel an.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Retragerea artiștilor de la UNTOLD

Probleme recente includ și retragerea unor artiști anunțați inițial în lineup, precum Paraziții și Vama. Aceștia au invocat motive logistice sau diferențe de viziune cu organizatorii UNTOLD.

Comunitatea locală a semnalat în repetate rânduri probleme legate de nivelul de zgomot, impactul asupra mediului și gestionarea resurselor publice în contextul festivalului UNTOLD.

Criticii susțin că beneficiile comerciale pentru organizatori sunt disproporționat mai mari decât câștigurile pentru oraș. Autoritățile au fost acuzate că minimizează aceste discuții pentru a nu afecta imaginea Clujului drept „capitală a festivalurilor”.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE