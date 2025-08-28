Programul pentru joi, 28 august 2025 la Festivalul George Enescu în București

În cursul serii de joi, 28 august 2025, în cadrul Festivalului George Enescu, la București vor avea loc următoarele evenimente:

Începând cu ora 17:00, la Ateneul Român – Concertul Corului Radio din Letonia.

De la ora 20:00, la Sala Palatului – concertul Philarmonia Orchestra, cu dirijor Santtu-Matias Rouvali.

De la ora 20:00, la MINA – Museum of Immersive New Art: ONIRIUS – spectacol coregrafic de Gigi Căciuleanu, cu muzică originală de Paul Ilea, un spectacol de poezie vizuală unde corpul devine instrument.

Programul Festivalului George Enescu pentru 28 august 2025 la Iași, Brașov și Cluj

Iată programul complet al Festivalului Internațional George Enescu 2025 pentru ziua de joi, 28 august 2025, pentru orașele Iași, Brașov și Cluj:

Iași: 19:00, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu: Cvartetul Ad Libitum, muzică de cameră.

Brașov: 19:00, Aula Magna Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania: Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova.

Cluj-Napoca: 19:00, Sala Auditorium Maximum – Cvartetul Belcea și Cvartetul Lenkoro.

Festivalul George Enescu a ajuns la cea de-a 27-a ediție

Festivalul Internațional George Enescu 2025 este cea de-a 27-a ediție a acestui important eveniment cultural dedicat muzicii clasice. Se desfășoară între 24 august și 21 septembrie 2025, în mai multe orașe din România, inclusiv București, Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanța și altele.

Această ediție aduce laolaltă artiști și orchestre de renume mondial care sărbătoresc moștenirea marelui compozitor George Enescu prin concerte, recitaluri, spectacole imersive și producții multimedia inovatoare. Festivalul combină tradiția cu inovația, incluzând atât opere clasice, cât și interpretări moderne, cu o atenție specială pentru promovarea talentelor tinere și a muzicii contemporane.

Timp de aproape o lună, România devine un epicentru cultural internațional, găzduind muzică clasică de cea mai înaltă calitate în săli de concert prestigioase precum Ateneul Român, Sala Palatului, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu și altele.

