Festivalul Strada Armenească revine cu a șasea ediție, între 2 și 4 august, în București (PUBLICITATE)

Cea de-a șasea ediție a Festivalului Strada Armenească are loc anul acesta între 2 și 4 august și aduce în inima Cartierului Armenesc din București o serie de evenimente pentru întreaga familie. Expoziții și workshopuri, meșteșugari, tururi ghidate, delicii culinare, dansuri tradiționale și concerte de neuitat, toate vă așteaptă în cele trei zile de festival pe strada Armenească. Intrarea este liberă.

Festivalul debutează vineri, 2 aprilie, cu o serie de concerte și spectacole de dans ce îmbină tradiția cu modernitatea. În cele trei zile de festival pe scenă vor urca atât trupe și soliști cunoscuți publicului bucureștean, cum sunt The Motans (3 august), Moonlight Breakfast (4 august) și Valeria Stoica (3 august), cât și ansambluri și trupe din comunitățile armenești (Karin Folk Dance and Song Group, Miko & Crew, Ansamblul Vartavar, Ansamblul Hayakaghak), evreiești (Bucharest Klezmer Band, Trupa Haverim, Trupa Hora, Corul Hazamir), romă (Mahala Rai Band, Taraful Frații Cocoș), grecească (Ansamblul Kymata, Ansamblul Asteria, Antonia Cojocaru (The Greek Diamond), Acropolis Band) și, pentru al doilea an consecutiv, italiană (soprana Irina Moșu-Velciu și pianistul Roman Manoleanu).

Împreună cu Centrul Cultural Teryan din Armenia, în cadrul festivalului vor fi organizate două ateliere, unul de broderie de mână și un altul de xilogravură pe textile, ambele tradiții armenești. O altă atracție a festivalului o reprezintă Atelierul de Caligrafie, în cadrul căruia publicul va face cunoștință cu alfabetul armean și cu caracterele sale unice. Ca un element de noutate față de anii precedenți, la Atelierul de caligrafie, vizitatorii se vor putea întâlni și cu membrii comunităților evreiești și grecești care își vor prezenta la rândul lor alfabetul. La final, fiecare participant va putea lua acasă un suvenir înscris cu numele său.

De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să asiste la o demonstrație inedită: Bogdan Hovhannisyan, sculptor profesionist originar din Vanadzor (Armenia), vine la Festivalul Strada Armenească să împărtășescă cu publicul tradiția Hacikarurilor — sculptura crucilor în piatră.

La fel ca și în ceilalți ani, în zilele de festival se vor organiza tururi ghidate prin Cartierul Armenesc, în parteneriat cu Asociația Cultour, tururi ce cuprind obiective importante din Capitală, precum Catedrala Armeană, Muzeul Dudian sau casa Melik, cea mai veche casă locuibilă din București.

Catedrala Armeană găzduiește și un concert de muzică religioasă, susținut de soprana Armine Khachatryan, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea arhimandritului Komitas (marele compozitor, muzicolog, etnolog, pedagog armean), care include și melodii ale maestrului. Pe tot parcursul festivalului, vizitatorii vor putea admira și expoziția dedicată Centenarului Uniunii Armenilor din România și o expoziție de artă care are ca scop familiarizarea publicului cu unele dintre cele mai importante lucrări ale artiștilor armeni din toate timpurile.

Iubitorii de carte se vor bucura să afle că Strada de carte, realizată cu sprijinul Editurii Ararat, își continuă tradiția la Festivalul Strada Armenească. Participanții vor putea răsfoi cărțile puse gratuit la dispoziția lor și vor putea pleca acasă cu volume interesante.

În weekend, copiii, părinții și bunicii sunt invitați la teatru. Asociația Culturală Amphitheatrrom aduce pe scena festivalului două piese binecunoscute: Prințul cel obraznic și bătrânul înțelept, după o poveste de Anton Pann, scenariul și regia Sorin Sandu și Mangipe Prandemasque / Cerere în căsătorie, o savuroasă comedie realizată după piesa omonimă a lui A.P. Cehov, într-o montare originală. Apoi, apreciata echipă Mini ArtShow prezintă piesa de teatru pentru copii Scufița Roșie, spectacolul interactiv Gheațo-explozii și atelierele creative Fantezii din Hârtie și Figurine din ipsos. Iar surprizele pentru cei mici continuă cu două dintre cele mai distractive activități din program: deja faimoasa bătaie cu apă, sărbătoare intitulată Vartavar la armeni, ce va avea loc duminică, 4 august și primul Break-In din România, organizat împreună cu Asociația Edutainment și disponibil în premieră la Festivalul Strada Armenească.

Line-up: The Motans | Moonlight Breakfast | Valeria Stoica | Mahala Rai Banda | Karin Folk Dance and Song Group | Miko & Crew | Ansamblul Vartavar | Ansamblul Asteria | Bucharest Klezmer Band | Ansamblul Kymata | Trupa Haverim | Ansamblul Hayakaghak | Antonia Cojocaru (The Greek Diamond) | Soprana Irina Moșu-Velciu și pianistul Roman Manoleanu

Programul complet va fi disponibil în curând pe pagina de facebook a festivalului și pe stradaarmeneasca.ro.

