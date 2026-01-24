Măsura blocadei navale încă nu a fost aprobată, dar face parte din opțiunile care ar putea fi folosite pentru a răsturna regimul din Cuba impus acum 66 de ani.

O propunere susținută de Marco Rubio

Potrivit a două surse citate, această opțiune este promovată activ de criticii regimului cubanez din cadrul administrației Trump și are parte de sprijinul secretarului de stat Marco Rubio, ai cărui părinți au plecat din Cuba în 1956, pe timpul regimului lui Fulgencio Batista, și s-au stabilit în Florida. Cu toate acestea, dezbaterile continuă la Casa Albă, fiind discutată mai ales oportunitatea unui astfel de pas radical.

Economia cubaneză este și mai slăbită după pierderea aprovizionării cu petrol din Venezuela, în condițiile în care o parte din acest petrol era revândut pentru a face rost de valută străină.

Cei care se opun unei blocade complete asupra Cubei consideră că o restricționare suplimentară a importurilor de petrol ar putea duce la adâncirea crizei umanitare pe insulă.

2026, ultimul an pentru regimul comunist de la Havana?

Cu toate acestea, discuțiile în sine demonstrează cât de mult este axată administrația Trump pe răsturnarea guvernelor ostile din America Latină, notează Politico.

Potrivit unei surse, strategii de la Casa Albă sunt de părere că regimul comunist cubanez instaurat în 1959 își va găsi „sută la sută” sfârșitul în acest an.

Ideea de a întrerupe complet accesul Cubei la petrol a fost deja susținută public de republicanii cu o poziție înverșunată împotriva regimului de la Havana. „Niciun cent, nici măcar un baril de petrol. Nimic nu ar trebui să intre vreodată în Cuba” atât timp cât este condusă de comuniști, a declarat senatorul republican din Florida Rick Scott.

Casa Albă caută un lider pentru Cuba

The Wall Street Journal (WSJ) a relatat anterior că administrația Trump caută în mod activ o figură care ar putea ajuta la răsturnarea regimului actual până la sfârșitul lui 2026.

Potrivit unor strategi de la Washington D.C., economia Cubei este „în pragul colapsului”, iar regimul este mai vulnerabil ca oricând după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. În căutarea unui candidat potrivit, oficialii americani se întâlnesc cu lideri cubanezi care trăiesc în exil la Miami sau la Washington D.C. Nu este exclusă identificarea unei figuri chiar din interiorul regimului cubanez.

Cu toate acestea, menționează WSJ, Casa Albă încă nu are un plan concret pentru schimbarea regimului în Cuba.

Diplomația americană cere un „guvern democratic” la Havana și alungarea spionilor din țările adversare

În acest context, Departamentul american de Stat a emis o declarație în care afirmă că este în interesul securității naționale ca insula vecină să fie condusă de un „guvern democratic competent”, care să nu găzduiască capacități militare și spioni ai „adversarilor Statelor Unite”.

Acum două săptămâni, Donald Trump a transmis Cubei să încheie un acord cu Statele Unite „până nu e prea târziu”. Președintele american a făcut acest apel la câteva zile după ce estimase că regimul comunist din Cuba este „gata să cadă”, odată cu capturarea lui Nicolas Maduro.