Specialistul atrage atenția că energizantele pot provoca dependență și pot avea efecte grave asupra dezvoltării creierului copiilor.

Invitată la Medika TV, Andreea Ștefănescu a relatat cazul unei eleve de gimnaziu din Capitală, despre care spune că și-a pierdut viața după consumul repetat de băuturi energizante.

„Există o mare problemă cu energizantele. Am fost anul ăsta la o şcoală din Bucureşti unde o fetiţă de 13 ani a murit după ce a consumat zi de zi energizante. A făcut stop cardiac la şcoală şi a murit. Ce m-a şocat pe mine e că, în şcoala respectivă unde a murit fetiţa respectivă, copiii din şcoală încă consumau energizant.”, a spus medicul, potrivit News.

Andreea Ștefănescu a precizat că, deși legislația interzice vânzarea băuturilor energizante către minori, regula nu este respectată în toate magazinele.

Medicul consideră că accesul facil al copiilor la aceste produse rămâne o problemă importantă de sănătate publică.

Medicul ATI avertizează că băuturile energizante conțin cantități mari de zahăr, cofeină și alte substanțe stimulante, precum taurina, care pot avea efecte negative asupra organismului aflat în dezvoltare.

„Energizantul, pe lângă faptul că are foarte mult zahăr, are foarte multă cofeină, are şi alte substanţe, cum ar fi taurina şi aşa mai departe, care afectează foarte mult creierul unui copil, neuroplasticitatea, comunicarea neuronală. Şi copiii devin foarte, foarte agitaţi şi îi afectează pe termen lung.”, a subliniat medicul.

Potrivit acesteia, consumul repetat poate conduce și la instalarea dependenței.

„Acest consum poate duce la dependenţă pentru că orice dependenţă presupune secreţie de dopamină, că dopamina este acel hormon al stării de bine şi cu toţii o căutăm.”

Andreea Ștefănescu spune că există modalități sănătoase prin care organismul poate obține aceeași stare de bine, fără riscurile asociate consumului de energizante.

„Important este să înţeleagă oamenii că pot creşte acea dopamină şi prin lucruri sănătoase. Putem crea relaţii sănătoase şi cu mâncarea bună şi care nu dăunează, de asemenea putem crea o relaţie bună şi să creştem dopamina făcând sport sau dormind bine sau relaţionând cu ceilalţi.”, a adăugat medicul ATI.

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