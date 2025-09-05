Cum a reacționat fetița

Copila a dat dovadă de o prezență de spirit remarcabilă în această situație periculoasă, amintindu-și ce a învățat la școală.

„Ea a învățat la școala primară că există nișe de refugiu pe șinele de metrou și s-a adăpostit într-una dintre ele”, a spus Andreas Huber, purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță din Viena.

O femeie din Viena a reacționat imediat, vorbind cu fetița speriată care se afla în nișa de refugiu.

„Cineva vine să te ajute. Nu-ți face griji. Și ochelarii tăi sunt aici. Mama ta vine și ea”.

Cum s-a produs incidentul

O purtătoare de cuvânt a Wiener Linien a confirmat pentru Heute că fetița se uita pe telefon când s-a întâmplat accidentul.

„O fetiță de aproximativ 11 ani era absorbită de telefonul ei pe peron și a căzut din neatenție pe șine – cu puțin timp înainte ca metroul să intre în stație”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Wiener Linien face un apel urgent către toți pasagerii.

„Vă rugăm să fiți atenți pe peron și să nu vă puneți în pericol din cauza telefoanelor mobile sau a altor distrageri. Nu ezitați să acționați oprirea de urgență a trenului în caz de urgență – dacă aveți dubii, este o urgență!”

Poliția a confirmat că toți pasagerii au fost evacuați preventiv din tren. Martorii oculari au descris scene dramatice pe peron.

Poliția a confirmat că toți pasagerii au fost evacuați preventiv din tren. Martorii oculari au descris scene dramatice pe peron.


