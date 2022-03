Alexei Kirichenko a postat fotografia pe pagina lui de Facebook vineri, 11 martie, și de atunci, imaginea a fost distribuită de aproape 600 de ori. Fetița are împletite în păr panglici galbene și albastre, culorile drapelului ucrainean, ține în brațe o pușcă, are o acadea în gură și privește în zare.

Fotografia, ce pare o declarație puternică despre ororile războiului din Ucraina, a fost postată pe Twitter și pe Facebook de Donald Tusk, fost prim-ministru polonez și fost președinte al Consiliului European. Acum este președintele Partidului Popular European.

El a folosit fotografia și a scris mesajul: „Nu-i spune, te rog, că sancțiuni mai dure ar fi prea scumpe pentru Europa!”.

Duminică, Alexei Kirichenko a scris un mesaj pe Facebook și a explicat când și în ce context a realizat imaginea.

Just dont tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022

„Istoria unei fotografii. Numele meu este Alexei. Am o soție și trei copii. Am lucrat ca inginer într-o companie din Kiev, înainte de război. Locuiam în propria noastră casă, într-un orășel de lângă Kiev. Fotografia este pasiunea mea. Am absolvit câteva cursuri de artă fotografică”, își începe bărbatul povestea.

„Tensiunea nervoasă a fost foarte mare în ultimele săptămâni înainte de război. Occidentul și serviciile secrete ne-au spus despre inevitabilul război, dar a fost incredibil pentru noi. Totodată, societatea occidentală a susținut că este «îngrijorată» și nu a stabilit nicio sancțiune împotriva Rusiei.

Atunci am decis să fac câteva fotografii care ar putea atrage atenția asupra posibilului război. Doream să arăt cum ar putea arăta Ucraina în viitorul cel mai apropiat. După cum se vede, am făcut această fotografie pe 22/02/2022, adică cu două zile înainte de război. Aceasta este o fotografie cu fiica mea, cu o acadea și cu o pușcă, într-o clădire abandonată. Pușca e a mea, fata nu poate sa tragă. Ea are 9 ani. Desigur, arma nu era încărcată în timpul când am făcut fotografia.

În acea zi am publicat fotografia pe câteva grupuri foto străine, pe Facebook. Au fost interzise imediat în cele cu administratori ruși. Reacția în celelalte a fost ambiguă. Multă lume a criticat fotografia copilului cu o armă. Așa că poza a rămas pe un singur grup.

Iar după două zile, fără să declare război, la 4 dimineața, Putin ne-a atacat.

În a doua zi de război, trupele rusești de debarcare au început să ajungă lângă Kiev și exista amenințarea capturării orașului nostru. Am plecat în grabă în vestul Ucrainei, la prietenii noștri. M-am înscris la comandamentul militar, dar încă nu m-au mobilizat, sunt cozi lungi. Iar oamenii cu experiență militară sunt mobilizați în primul rând.

Cu câteva zile în urmă, am încărcat această fotografie pe grupul ucrainean de hobby pentru creșterea cactușilor. Și dintr-odată, s-a răspândit în toată lumea și a devenit un meme. Apoi, această fotografie a fost postată de Donald Tusk (mulțumesc, Donald!), în tweet-ul său către Parlamentul European. Acum, atitudinea față de această fotografie diferă complet, pentru că lumea a văzut adevărata față a invaziei rusești”, și-a încheiat Alexei povestea.

Alături de prima fotografie, Alexei a mai publicat două imagini cu fiica lui, realizate tot pe 22 februarie.

